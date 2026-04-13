Ze świata

Duże zakłócenia na lotniskach. Seria strajków

Samoloty Lufthansy, lotnisko we Frankfurcie
Strajk pracowników Lufthansy
Związkowcy zapowiedzieli dwudniowy strajk personelu pokładowego Lufthansy. Protest ma rozpocząć się tuż po zakończeniu trwającego obecnie strajku pilotów niemieckiego przewoźnika. Oznacza to poważne zakłócenia na wielu lotniskach, w tym także w ruchu lotniczym do i z Polski.

Drugi strajk personelu pokładowego Lufthansy w tym miesiącu ma zostać przeprowadzony w środę i w czwartek. Poprzedni odbył się w piątek, a po jego zakończeniu strony nie znalazły porozumienia.

Przyczyną protestu jest niezadowolenie pracowników z rozmów dotyczących umowy zbiorowej, której stawką jest ok. 800 miejsc pracy.

Zakłócenia na lotniskach

Związek Ufo wzywa do akcji protestacyjnej przy wszystkich wylotach z Frankfurtu nad Menem i Monachium, czyli dwóch kluczowych hubów Lufthansy. W praktyce oznaczać to będzie szerokie zakłócenia także na innych portach lotniczych, również przy połączeniach do i z Polski.

W reakcji na plany związku zawodowego Ufo członek zarządu Lufthansy Michael Niggemann stwierdził, że organizacja ta jest "całkowicie obojętna na los naszych pasażerów i przyszłość Lufthansy".

W poniedziałek rozpoczął się strajk pilotów Lufthansy. Akcja protestacyjna ma potrwać do wtorku. Łącznie poszkodowane w tym strajku będą dziesiątki tysięcy pasażerów.

Wcześniej piloci protestowali w marcu przez dwa dni oraz 12 lutego. Wtedy w jednym dniu odwołano ponad 800 lotów, co dotknęło około stu tysięcy pasażerów.

Źródło: PAP

Bartłomiej Ciepielewski
