Ze świata Duże zakłócenia na lotniskach. Seria strajków Bartłomiej Ciepielewski

Strajk pracowników Lufthansy Źródło: TVN24

Drugi strajk personelu pokładowego Lufthansy w tym miesiącu ma zostać przeprowadzony w środę i w czwartek. Poprzedni odbył się w piątek, a po jego zakończeniu strony nie znalazły porozumienia.

Przyczyną protestu jest niezadowolenie pracowników z rozmów dotyczących umowy zbiorowej, której stawką jest ok. 800 miejsc pracy.

Zakłócenia na lotniskach

Związek Ufo wzywa do akcji protestacyjnej przy wszystkich wylotach z Frankfurtu nad Menem i Monachium, czyli dwóch kluczowych hubów Lufthansy. W praktyce oznaczać to będzie szerokie zakłócenia także na innych portach lotniczych, również przy połączeniach do i z Polski.

W reakcji na plany związku zawodowego Ufo członek zarządu Lufthansy Michael Niggemann stwierdził, że organizacja ta jest "całkowicie obojętna na los naszych pasażerów i przyszłość Lufthansy".

Strajk pilotów w Lufthansie

W poniedziałek rozpoczął się strajk pilotów Lufthansy. Akcja protestacyjna ma potrwać do wtorku. Łącznie poszkodowane w tym strajku będą dziesiątki tysięcy pasażerów.

Wcześniej piloci protestowali w marcu przez dwa dni oraz 12 lutego. Wtedy w jednym dniu odwołano ponad 800 lotów, co dotknęło około stu tysięcy pasażerów.

