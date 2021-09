Niezaszczepieni na kwarantannie bez rekompensaty za utracone wynagrodzenie. Zmiany w Niemczech

Niemcy wprowadzają zmiany dla części pracowników w związku z pandemią. Osoby niezaszczepione przeciw COVID-19 nie będą otrzymywać rekompensaty za utracone wynagrodzenie w przypadku odbywania kwarantanny. Zmiany wejdą w życie 1 listopada. Część ekspertów uważa to za sprawiedliwe rozwiązanie, inni postrzegają tę decyzję za wprowadzanie "obowiązku szczepień tylnymi drzwiami".

Większość ministrów zdrowia krajów związkowych zadecydowała w środę, że pracownicy, którzy nie zostali zaszczepieni przeciwko koronawirusowi, nie powinni po 1 listopada otrzymywać rekompensaty za utratę zarobków w przypadku otrzymania nakazu kwarantanny. Dotyczy to osób, które dobrowolnie nie skorzystały z możliwości szczepienia.

Zdaniem federalnego ministra zdrowia Jensa Spahna "nie chodziło o presję, ale także o sprawiedliwość". - Ci, którzy chronią siebie i innych za pomocą szczepień, mają uzasadnione pytanie, dlaczego płacą za tych, którzy nie zostali zaszczepieni i muszą zostać poddani kwarantannie. To ważne, że gdy ludzie mówią, że niezaszczepienie się to ich dobrowolna, osobista decyzja – to z tą decyzją wiąże się odpowiedzialność poniesienia konsekwencji finansowych - dodał.