Zauważył go pilot jednego z lądujących samolotów. Wstrzymano ruch

Decyzja o wstrzymaniu ruchu lotniczego zapadła po zaobserwowaniu drona w okolicy przemysłowej w pobliżu lotniska. Zauważył go pilot jednego z lądujących samolotów.
Trzy samoloty zostały przekierowane na inne lotniska. Pozostałe maszyny lądowały i startowały z opóźnieniem.
Kolejny incydent
To kolejna taka sytuacja w Niemczech w ostatnim czasie. W niedzielę wieczorem na godzinę zawieszono ruch na lotnisku w Bremie po zaobserwowaniu w pobliżu bezzałogowca, a w piątek na dwie godziny wstrzymało połączenia lotnisko w Berlinie.
Przed miesiącem zakłócenia wystąpiły na lotnisku w Monachium.
Wojsko nie strąca dronów
Niemieckie wojsko nie strąca dronów - uznając za zbyt ryzykowne w terenie zamieszkanym - i stawia na inne technologie, w tym elektroniczne zakłócanie ich kursu. Uważa się, że za dronami stoją Rosjanie.
Minister obrony Niemiec Boris Pistorius powiedział, że rosyjskie drony w niemieckiej przestrzeni powietrznej "nie powinny zaskakiwać".
Autorka/Autor: Pkarp/dap
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Markus Mainka / Shutterstock