Zauważył go pilot jednego z lądujących samolotów. Wstrzymano ruch

Decyzja o wstrzymaniu ruchu lotniczego zapadła po zaobserwowaniu drona w okolicy przemysłowej w pobliżu lotniska. Zauważył go pilot jednego z lądujących samolotów.

Trzy samoloty zostały przekierowane na inne lotniska. Pozostałe maszyny lądowały i startowały z opóźnieniem.

Kolejny incydent

To kolejna taka sytuacja w Niemczech w ostatnim czasie. W niedzielę wieczorem na godzinę zawieszono ruch na lotnisku w Bremie po zaobserwowaniu w pobliżu bezzałogowca, a w piątek na dwie godziny wstrzymało połączenia lotnisko w Berlinie.

Przed miesiącem zakłócenia wystąpiły na lotnisku w Monachium.

Wojsko nie strąca dronów

Niemieckie wojsko nie strąca dronów - uznając za zbyt ryzykowne w terenie zamieszkanym - i stawia na inne technologie, w tym elektroniczne zakłócanie ich kursu. Uważa się, że za dronami stoją Rosjanie.

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius powiedział, że rosyjskie drony w niemieckiej przestrzeni powietrznej "nie powinny zaskakiwać".

