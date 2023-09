Są nowe dane o inflacji w Niemczech

Inflacja w Niemczech w sierpniu 2023 roku wyniosła 6,1 procent, licząc rok do roku - wynika z piątkowych danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis). W porównaniu do lipca 2023 roku ceny wzrosły o 0,3 procent. "Stopa inflacji pozostaje na wysokim poziomie" - podkreśliła Ruth Brand, prezes niemieckiego urzędu statystycznego. W lipcu wzrost cen konsumpcyjnych wyniósł w ujęciu rocznym 6,2 procent.

Wynik sierpniowej inflacji jest zgodny z oczekiwaniami. Konsensus rynkowy, czyli mediana prognoz ekonomistów, zakładała wzrost o 6,1 proc. rok do roku i o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca.

Inflacja w Niemczech

Z najnowszych danych wynika, że ceny energii w minionym miesiącu wzrosły o 8,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. Miesiąc wcześniej był to wzrost o 5,7 proc. Energia elektryczna podrożała o 16,6 proc. rok do roku, a gaz ziemny o 2,2 proc. Ceny paliw poszły w górę o 3,7 proc.