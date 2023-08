Zaskakujące dane z Niemiec. "Deflacja!"

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w Niemczech w lipcu 2023 roku były niższe o 6 procent w porównaniu do lipca 2022 roku - wynika z najnowszych danych tamtejszego urzędu statystycznego Destatis. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 1,1 procent. Inflacja producencka w czerwcu wynosiła 0,1 procent, licząc rok do roku.

Lipcowe spadki są większe niż oczekiwano. Konsensus rynkowy, czyli mediana prognoz analityków, zakładała spadek PPI o 5,1 proc. rok do roku i o 0,2 proc. kwartał do kwartału.

Ceny w Niemczech w dół

Urząd przypomniał, że to pierwszy spadek cen w ujęciu rocznym od listopada 2020 roku. Wówczas ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,5 proc. niższe niż rok wcześniej. Z kolei ostatni raz większy spadek pojawił się w październiku 2009 roku - o 7,5 proc. w porównaniu z październikiem 2008 roku, co było wynikiem kryzysu finansowego i gospodarczego.

Analitycy Banku Pekao zwrócili uwagę, że mamy do czynienia z deflacją. Choć - podobnie jak niemiecki urząd - podkreślili, że "tak naprawdę, to wysoka baza z poprzedniego roku zepchnęła dynamikę PPI do -6 proc. r/r". "Cały indeks w ujęciu m/m spadał już wcześniej. PPI poza energią dalej hamuje, zapowiadając kontynuację analogicznego trendu w CPI" - napisali przedstawiciele tego banku w serwisie X (dawniej Twitter).