Zaskakujące dane z Niemiec. "To niestety jeszcze nie dowód na zwycięstwo nad inflacją"

Inflacja w Niemczech w dół. Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 roku wyniósł 8,6 procent, licząc rok do roku - wynika ze wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis). To mniej, niż prognozowali analitycy. W listopadzie inflacja była na poziomie 10,0 procent, a w październiku 10,4 procent.

Analitycy spodziewali się inflacji na poziomie 9,1 proc., licząc rok do roku. Ostateczne dane dotyczące inflacji w grudniu 2022 roku zostaną opublikowane 17 stycznia.

Urząd przekazał we wtorkowym komunikacie, że ceny energii od początku wojny na Ukrainie zauważalnie wzrosły, co ma istotny wpływ na wysoki poziom inflacji. W grudniu 2022 roku rząd federalny zdecydował o jednorazowej pomocy nadzwyczajnej w postaci miesięcznego rabatu na gaz i ciepło, co przyniosło efekt w postaci wyhamowania wzrostu cen.