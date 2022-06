"Podróż za jeden bilet". Za 9 euro miesięcznie można podróżować po całym kraju

czytaj dalej

Według doniesień medialnych podczas sobotniej konwencji PiS mogą zostać zapowiedziane zmiany w 500 plus. Świadczenie ma zostać zwiększone do 700 złotych. - Roczny koszt podniesienia tego świadczenia o 200 złotych to niecałe 16 miliardów złotych - mówi w rozmowie z TVN24 Biznes ekonomista i analityk gospodarczy Rafał Mundry. Zdaniem eksperta wydatek ten "jest do udźwignięcia" dla państwa. - Pojawiają się jednak pytania, czy to słuszny moment ze względu na inflację i czy to da nam coś, jeżeli chodzi o demografię - podkreśla.