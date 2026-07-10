Ze świata Hulajnogi elektryczne pod większą kontrolą. Jest decyzja władz Niemiec Bartłomiej Ciepielewski |

Nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych w praktyce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Przyjęta ustawa nakłada na firmę będącą właścicielem elektrycznej hulajnogi obowiązek pokrycia kosztów wypadku w sytuacji, gdy nie uda się ustalić lub pociągnąć do odpowiedzialności sprawcy (na przykład, jeśli porzuci pojazd i opuści kraj). W razie wypadków z udziałem zaparkowanych e-hulajnóg poszkodowani nie będą już musieli udowadniać, że użytkownik pozostawił pojazd w niewłaściwy sposób.

Hulajnogi elektryczne ze zmianami

Ministra sprawiedliwości Stefanie Hubig podkreśliła przed głosowaniem, że "każdy, kto zarabia na wynajmowaniu hulajnóg elektrycznych, musi również ponosić odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy użyciu jego pojazdów".

Wraz z rosnącą liczbą hulajnóg elektrycznych na niemieckich drogach zwiększa się też liczba wypadków. Według danych agencji DPA w 2020 roku odnotowano około 5,9 tysiąca takich zdarzeń, a w 2024 roku już 12,5 tysiąca. Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo i zapewnić poszkodowanym szybsze uzyskanie rekompensaty za poniesione szkody.