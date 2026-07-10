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Hulajnogi elektryczne pod większą kontrolą. Jest decyzja władz Niemiec

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Nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych w praktyce
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Nowe przepisy, przyjęte przez niemiecki parlament, nakładają na operatorów wypożyczalni hulajnóg elektrycznych odpowiedzialność za szkody powstałe w wypadkach, gdy nie da się ustalić sprawcy zdarzenia. Chodzi o ułatwienie poszkodowanym dochodzenia odszkodowań.

Przyjęta ustawa nakłada na firmę będącą właścicielem elektrycznej hulajnogi obowiązek pokrycia kosztów wypadku w sytuacji, gdy nie uda się ustalić lub pociągnąć do odpowiedzialności sprawcy (na przykład, jeśli porzuci pojazd i opuści kraj). W razie wypadków z udziałem zaparkowanych e-hulajnóg poszkodowani nie będą już musieli udowadniać, że użytkownik pozostawił pojazd w niewłaściwy sposób.

Hulajnogi elektryczne ze zmianami

Ministra sprawiedliwości Stefanie Hubig podkreśliła przed głosowaniem, że "każdy, kto zarabia na wynajmowaniu hulajnóg elektrycznych, musi również ponosić odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy użyciu jego pojazdów".

Wraz z rosnącą liczbą hulajnóg elektrycznych na niemieckich drogach zwiększa się też liczba wypadków. Według danych agencji DPA w 2020 roku odnotowano około 5,9 tysiąca takich zdarzeń, a w 2024 roku już 12,5 tysiąca. Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo i zapewnić poszkodowanym szybsze uzyskanie rekompensaty za poniesione szkody.

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Źródło: PAP
Tagi:
Hulajnogi elektryczneNiemcyBundestag
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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