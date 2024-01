Mieszane dane ze strefy euro. "Przemysł jest wciąż daleki od ożywienia"

Wskaźnik PMI dla niemieckiego przemysłu w styczniu 2024 roku wzrósł do 45,4 punktu z 43,3 punktu w grudniu - wynika ze wstępnych danych firmy S&P Global. To lepszy wynik niż prognozowano. Podobna sytuacja dotyczy Francji i strefy euro. Mimo to - jak podkreślił Łukasz Zembik, ekspert Oanda TMS Brokers - przemysł w strefie euro "jest wciąż daleki od ożywienia". Wartość wskaźnika poniżej 50 punktów oznacza kurczenie się branży. Ponadto gorzej od oczekiwań wypadły wskaźniki PMI dla usług w strefie euro, w Niemczech i we Francji.

Wartość wskaźnika powyżej 50 pkt. oznacza ożywienie w sektorze, a poniżej - ograniczanie zamówień. Wskaźnik PMI dla niemieckiego przemysłu wzrósł styczniu z 43,3 pkt. do 45,4 pkt. Rynki spodziewały się odczytu na poziomie 43,7 pkt.

Słabe nastroje w strefie euro

"Nastroje w przemyśle Niemiec poprawiają się na starcie nowego roku. Indeks PMI dla sektora wciąż przybiera wartości recesyjne, lecz od osiągnięcia w lipcu ub.r. dołka na pułapie 38,8 pkt wyłącznie rośnie. W styczniu wskaźnik osiągnął 45,4 pkt wyraźnie przewyższając prognozy" - napisał w serwisie X (dawniej Twitter) Bartosz Sawicki, analityk rynków finansowych w Cinkciarz.

Rozczarował za to PMI dla sektora usługowego, który w największej gospodarce Europy wyniósł 47,6 pkt. wobec 49,3 pkt. miesiąc wcześniej. Oczekiwano odczytu na poziomie 49,5 pkt.

W mieszanym trendzie też wypadły odczyty we Francji.

W drugiej największej gospodarce strefy euro PMI dla przemysłu w styczniu wzrósł do 43,2 pkt. z 42,1 pkt., przy oczekiwaniu 42,5 pkt. PMI dla usług spadł do 45 pkt. z 45,7 pkt. Rynki spodziewały się odczytu na poziomie 46 pkt. "Przemysł lepiej od prognoz, usługi gorzej. Wypadkowa jest na minus, więc póki co w drugiej największej gospodarce strefy euro nie widać ożywienia" - ocenili analitycy Banku Pekao.

Spadł również indeks PMI dla usług w strefie euro.

"Wskaźnik PMI dla sektora usług w strefie euro spadł w styczniu o 0,4 punktu do poziomu 48,4. Większość ekonomistów ankietowanych z wyprzedzeniem spodziewała się dalszej niewielkiej poprawy. Indeks wskazuje zatem na kurczenie się gospodarki od sześciu miesięcy. Chociaż indeks dla sektora produkcyjnego znacznie się poprawił z 44,4 do 46,6, to nadal pozostaje na ujemnym poziomie. Przemysł jest wciąż daleki od ożywienia" - wskazał w komentarzu Łukasz Zembik, ekspert Oanda TMS Brokers.

