Nastroje w niemieckim przemyśle. Wskaźniki "w dół nieco silniej od oczekiwań"

Wskaźnik PMI jest wskaźnikiem wyprzedzającym i ma na celu pokazać prognozy dla gospodarki. Wartość wskaźnika powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze, a poniżej - kurczenie się branży. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów - nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych.

Niemcy - gospodarka

W poniedziałek opublikowano szacunki PMI dla największych gospodarek Europy. Z danych firmy Markit wynika, że w sierpniu wartość PMI dla niemieckiego sektora przemysłowego wyniósł 62,7 pkt. Podczas gdy w lipcu było to 65,9 pkt. Konsensus wskazywał, że PMI w sierpniu znajdzie się na poziomie 65 pkt.

Lepiej od oczekiwań wypadł z kolei PMI dla niemieckiego sektora usługowego. Znalazł się na poziomie 61,5 pkt. wobec oczekiwanych 61 pkt. W lipcu było to 61,8 pkt.

"Nastroje w niemieckiej gospodarce wciąż są pozytywne (rezultat badania powyżej 50 pkt.), niemniej tempo poprawy sytuacji gospodarczej wyhamowuje. W dużej mierze jest to efekt zrealizowania się znacznej części odbicia w poprzednich miesiącach, co sprawia, że przestrzeń do kolejnych pozytywnych zaskoczeń się wyczerpuje" - czytamy w komentarzu TMS Brokers.