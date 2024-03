Niemiecki gigant może zwolnić nawet 2 tysiące pracowników

czytaj dalej

Mrożenie cen energii ma obowiązywać do końca czerwca. Rząd pracuje nad działaniami, które pozwolą "przedłużyć stosowanie różnych działań ochronnych" dla odbiorców energii - poinformował we wtorek premier Donald Tusk. Zaznaczył jednak, że zakres ochrony ma być krótszy niż w "najbardziej krytycznym momencie". Szef rządu mówił też o zerowej stawce VAT na niektóre produkty żywnościowe, która obowiązuje do końca marca. Rekomendacja premiera Tuska jest taka, aby od kwietnia wrócić do 5-procentowej stawki VAT.