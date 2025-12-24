Czarne chmury nad niemieckimi firmami. "Nie ma sygnałów optymizmu"

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego wśród niemieckich firm z różnych branż - 59 proc. przedsiębiorstw uważa, że nie dojdzie do większych zmian ani na gorsze, ani na lepsze. Tylko 15 proc. oczekuje poprawy.
Nastroje w budownictwie najgorsze
W przemyśle, kluczowym sektorze niemieckiej gospodarki, odsetek optymistycznie nastawionych firm jest nieco wyższy od średniej i wynosi 18,2 proc.
Szczególnie pesymistyczne nastroje panują w branży budowlanej, gdzie 33,2 proc. firm oczekuje pogorszenia swojej sytuacji. Także w sektorze handlu detalicznego nastroje nie są najlepsze - gorszej koniunktury spodziewa się 32,5 proc. firm.
- Przedsiębiorstwa zachowują ostrożność. Nigdzie nie ma sygnałów optymizmu - stwierdził w komentarzu do badania dyrektor IFO Klaus Wohlrabe.
Dwuletnia recesja
Instytuty badawcze, wśród nich IFO, oczekują, że zaprowadzany przez rząd pakiet stymulacyjny doprowadzi w latach 2026-2027 do powrotu w Niemczech wzrostu gospodarczego.
Pokonanie utrzymującej się w kraju od dwóch lat recesji uznawane jest za priorytet dla koalicji chadeków i socjaldemokratów. Niemcy skarżą się na rosnące ceny energii, spadający popyt, a także nowe amerykańskie cła.
Rząd zmagającego się z sondażowymi problemami kanclerza Friedricha Merza podnosi wydatki na infrastrukturę oraz wojsko. W zamyśle lidera chadeków ma to stanowić impuls rozwojowy dla gospodarki.
