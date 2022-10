Chiny rozpychają się na niemieckim rynku. Marka odzieżowa za 1 euro, udziały w gigancie samochodowym

Chińskie udziały w Mercedes-Benz

Szczególnie widoczny przykład to renomowany niemiecki producent samochodów Mercedes-Benz. Blisko 20 proc. udziałów należy do dwóch chińskich firm: państwowej Beijing Automotive Group (9,98 proc.) i Li Shufu, właściciela Geely (9,69 proc.).

"Chińczycy będą prawdopodobnie szczególnie zainteresowani działem robotyki"

Firma inżynieryjno-mechaniczna Kuka (w 2020 roku: ok. 14 tys. pracowników, sprzedaż na poziomie 2,6 mld euro) została założona w Augsburgu w 1898 roku. Od ponad pół wieku do jej kluczowych klientów należą Volkswagen i niemieckie koleje państwowe. W sierpniu 2016 roku chińska firma Midea kupiła 90 proc. akcji Kuka.

Marka odzieżowa za 1 euro

Produkujący części samochodowe Grammer AG to firma z 19-wiecznymi, rzemieślniczymi tradycjami. W 2005 roku Grammer otworzył zakłady produkcyjne w Changchun i Pekinie. Chińscy inwestorzy przyłączyli się do niemieckiej firmy w 2017 roku, początkowo z niewielkim udziałem na poziomie 3-5 proc. Obecnie Chińczycy kontrolują około 85 proc. Grammer za pośrednictwem Jiye Auto Parts GmbH.

Biotest to mało znany, ale ważny producent leków (w 2019 roku: sprzedaż 419 mln euro, ponad 1,6 tys. pracowników). Firma została założona we Frankfurcie w 1946 roku, produkuje leki z osocza krwi. "Ale Biotest nie jest już niemiecki!" - zaznaczył "Bild". Chińczycy od niedawna kontrolują tę firmę prawie całkowicie. Jak podkreślił dziennik, aby umożliwić przejęcie przez chińskich inwestorów, Biotest w 2018 roku rozstał się nawet ze swoją amerykańską odnogą, ponieważ "władze USA miały obawy co do wejścia Chińczyków".