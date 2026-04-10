Spór w niemieckim rządzie. Powodem obniżka cen paliw

"Niemcy na tym korzystają". Turystyka paliwowa po wprowadzeniu cen maksymalnych na stacjach
Niemiecka minister gospodarki Katherina Reiche zaproponowała zwiększenie ulg podatkowych dla osób dojeżdżających do pracy w odpowiedzi na rosnące ceny paliw. Jednocześnie odrzuciła postulat koalicyjnej SPD dotyczący wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków w sektorze energetycznym.

- Nasza odpowiedź musi być ukierunkowana. Środki muszą trafiać tam, gdzie obciążenie jest największe. Czyli do osób dojeżdżających samochodem do pracy do sektora logistycznego - powiedziała w Berlinie minister gospodarki Katherina Reiche.

Jednocześnie szefowa resortu wypowiedziała się przeciwko propozycji koalicyjnych socjaldemokratów, którzy wyszli z pomysłem podatku od nadzwyczajnych zysków w sektorze energetycznym. Zdaniem Reiche taki podatek prawdopodobnie stałby w sprzeczności z niemiecką konstytucją. Pomysł SPD nazwała "drogim i nieskutecznym".

Odpowiedź niemieckich socjaldemokratów

Na słowa Reiche szybko zareagowali socjaldemokraci. Wiceszefowa frakcji parlamentarnej SPD Esra Limbacher oceniła, że Reiche nie nadaje się na swoje stanowisko.

- Szkoda, że minister gospodarki postrzega siebie jako przedstawicielkę koncernów naftowych, zamiast współpracować z partnerem koalicyjnym, aby przynieść ulgę wielu małym firmom - powiedziała gazecie "Rheinische Post".

W czwartek kanclerz Friedrich Merz mówił o toczących się w koalicji rozmowach dotyczących środków, jakie można by podjąć w celu ograniczenia negatywnych skutków wzrostu cen paliw.

Rządowa ulga

Do tej pory rząd zdecydował się na jedną poważną zmianę: od kwietnia stacje benzynowe w Niemczech mogą podwyższać ceny tylko raz w ciągu dnia, w południe. Za niestosowanie się do nowych zasad grożą kary do 100 tys. euro.

Po ogłoszeniu przez USA i Iran zawieszenia broni, w Niemczech utrzymuje się lekka tendencja spadkowa cen paliw. W czwartek po południu litr benzyny E10 kosztował średnio 2,17 euro, a litr diesla - 2,40 euro. Rzecznik ministerstwa gospodarki zapewniał w piątek, że Niemcy nie stoją w obliczu niedoborów dostaw ropy naftowej.

Źródło: PAP

Zobacz także:
Giełda, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Kluczowy tydzień na nowojorskim parkiecie. Raporty kwartalne amerykańskich banków
Rynki
laptop biuro praca komputer shutterstock_2699328825
Apel szefa Państwowej Inspekcji Pracy o wstrzymanie się ze składaniem skarg
Dla pracownika
Protesty w Irlandii (10.04.2026)
Setki stacji bez paliwa. Kraj "na krawędzi"
Ze świata
shutterstock_2400636179
Śledztwo wobec OpenAI. Prokuratora sprawdza ChatGPT przed IPO
Tech
Lotnisko na Okęciu
Ostrzeżenie przed brakami paliwa dla samolotów. "W ciągu następnych trzech tygodni"
Turystyka
Ciężarówki
Coraz więcej towarów z Dalekiego Wschodu trafia do Europy przez Polskę
Z kraju
porsche taycan - Nikita Volodko shutterstock_2582186949
Dostawy Porsche spadają. Firma zapowiada cięcia kosztów i nowe modele
Moto
Chicago USA ludzie ulica tłum przechodnie
Inflacja w USA szybuje. Dane za marzec
Ze świata
Andrzej Domański
Indeks WIG z rekordem. Minister finansów komentuje
Z kraju
big tech
UE z rekordowymi karami dla Big Techów. Napięcia z USA rosną
Tech
Biały Dom
"Korupcja i wykorzystywanie luk prawnych kwitną". Ostrzeżenie dla urzędników
Ze świata
Statek zacumowany u wybrzeżu Dubaju
20 tysięcy osób w sytuacji bez wyjścia. "Staje się to niemożliwe"
Ze świata
Scott Bessent i Jerome Powell
Pilne spotkanie z szefami banków w Waszyngtonie. Ostrzeżenie przed nowym narzędziem
Tech
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Ceny paliw w sobotę. Są nowe stawki
Pieniądze
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Zator w Zatoce. Taki jest efekt rozejmu
Ze świata
choroba chora kobieta katar przeziebienie shutterstock_2387459481
Nowe zasady kontroli L4
Dla pracownika
faktury shutterstock_2205886299
KSeF "bez konsekwencji" na dłużej? Minister komentuje
Pieniądze
Warszawa. Widok na centrum miasta
Tego nie było od 18 lat. "Eksplozja popytu"
Nieruchomości
Teheran, Iran. Wojna z USA i Izraelem
Kolejny cios na rynku ropy
Rynki
Samoloty Lufthansy, lotnisko we Frankfurcie
Tysiące strajkujących, setki odwołanych lotów
Turystyka
Donald Trump
Trump grzmi. "Nie taka jest nasza umowa"
Ze świata
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2602306775
Duża zmiana. Ceny paliw dziś
Rynki
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
Utrata pracy przez AI oznacza nie tylko niższe zarobki
Dla pracownika
Teheran, Iran
Długofalowe skutki wojny. Prognozy dla globalnej gospodarki w dół
Ze świata
Na Wall Street odnotowano ostre spadki po ogłoszeniu ceł przez Trumpa
Zapowiedź nowego modelu AI wywołuje przecenę na amerykańskiej giełdzie
Tech
Berlin
Masowa upadłość firm u naszego sąsiada. Najgorszy wynik od 2005 roku
Ze świata
shutterstock_2451246091
Wyższe opłaty za bagaż i mniej udogodnień. Linie lotnicze reagują na wzrost cen
Ze świata
shutterstock_2491707351_1
Można zostać bez pieniędzy. "Bardzo dużo czerwonych flag"
Maja Piotrowska
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Spadek prognozowanych cen ropy. Goldman Sachs reaguje na zawieszenie broni
Rynki

