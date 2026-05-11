Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Najtaniej od dwóch miesięcy. Diesel niemal zrównał się z benzyną

|
berlin niemcy shutterstock_2500176873
"Niemcy na tym korzystają". Turystyka paliwowa po wprowadzeniu cen maksymalnych na stacjach
Źródło: TVN24
W Niemczech cena oleju napędowego spadła poniżej dwóch euro za litr. Stało się tak pierwszy raz od początku marca. W weekend litr diesla kosztował średnio 1,984 euro, zbliżając się do ceny benzyny E10, która wyniosła 1,968 euro - przekazał automobilklub ADAC.

Agencja dpa podkreśliła, że olej napędowy zwykle jest tańszy od benzyny E10, ponieważ podlega niższemu opodatkowaniu. Diesel jest jednak znacznie bardziej podatny na kryzysy, m.in. dlatego że Niemcy są w większym stopniu uzależnione od jego importu.

W szczytowym momencie wzrostu cen, 7 kwietnia, w okresie wielkanocnym, litr diesla kosztował 2,447 euro.

Minister energii o przyszłości programu "Ceny Paliwa Niżej"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Minister energii o przyszłości programu "Ceny Paliwa Niżej"

Z kraju

Obniżka podatku paliwowego

Do spadku cen paliw przyczyniła się obowiązująca od 1 maja obniżka podatku paliwowego o około 17 eurocentów za litr. Mimo tzw. rabatu paliwowego litr benzyny E10 kosztuje obecnie o 15,8 eurocenta więcej niż 30 kwietnia, czyli w ostatnim dniu przed wejściem ulgi w życie, a litr oleju napędowego - o 23,1 eurocenta więcej.

Nie wiadomo na razie, czy cena oleju napędowego utrzyma się poniżej 2 euro za litr, ponieważ ceny ropy ponownie rosną. W poniedziałek rano na wielu stacjach w Berlinie, Hamburgu i Monachium diesel można było jednak kupić znacznie taniej, miejscami nawet za mniej niż 1,90 euro za litr.

Gwałtowny wzrost cen, odwołane połączenia. Czy polecimy na wakacje?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gwałtowny wzrost cen, odwołane połączenia. Czy polecimy na wakacje?

Łukasz Figielski

Pakiet kontroli cen paliw w Niemczech

Aby odciążyć niemieckich kierowców, od początku kwietnia na stacjach obowiązuje zasada jednej podwyżki dziennie, ogłaszanej o godz. 12; obniżki cen mogą być wprowadzane w dowolnym momencie. Od 1 maja obniżono też podatek paliwowy o około 17 eurocentów za litr. Regulacja ma obowiązywać do końca czerwca.

Koalicja rządowa rozważa kolejny pakiet osłonowy, skierowany przede wszystkim do gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach. Wśród analizowanych rozwiązań jest podwyższenie od lipca ryczałtu dla osób dojeżdżających do pracy oraz wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, w tym firm logistycznych.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
PaliwoNiemcyStacje paliwCeny paliwOlej napędowy
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Donald Trump
Trump reaguje na drogie paliwo. Proponuje zawieszenie podatku
KROPKA
Kotula o Zondacrypto: afera PiS, prawicy i dużego pałacu
Z kraju
Netflix
Netflix stanie przed sądem. "Stworzył program do inwigilacji"
PERN
Polska uratuje niemiecką rafinerię? PERN gotowy do dostaw
Beyonce
Sony kupuje gigantyczny katalog utworów. Transakcja na miliardy dolarów
Konflikt Izrael-Palestyna
Unia uderza w osadników i Hamas. Zakaz wjazdu i zamrożone majątki
Elon Musk
Giganci biznesu z Trumpem w Pekinie. Brakuje jednego nazwiska
shutterstock_2505840835
Batalia sądowa między Shein i Temu. Naruszanie praw autorskich na "skalę przemysłową"
Handel
market zakupy usa shutterstock_2713613113
Rekordowy pesymizm w USA. Wynik najgorszy od ponad 70 lat
telefon, dziecko, szkoła, uczeń
Weryfikacja wieku w polskim internecie. Ministra zapowiada zmiany
Tech
Garo
Szwedzka spółka wycofuje się z Polski. Powodem rosnące koszty
Sprawa mieszkania komunalnego w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Rząd szykuje zmiany dla deweloperów. Zakaz podwyżek, wyższe kary
Nieruchomości
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
Skromne podwyżki emerytur. Oto prognozy na 2027 rok
Dla seniora
shutterstock_2594879757
Bruksela prowadzi rozmowy z gigantami AI z USA
Tech
Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Przemysław Czarnek w Sejmie
PiS przeciwko kryptoaktywom. Premier komentuje
Z kraju
shutterstock_2400636179
OpenAI odpiera zarzuty po strzelaninie. Rodzina ofiary obwinia ChatGPT
Tech
Spirit Airlines
To koniec ery tanich lotów? Ważny sygnał dla branży
Damaszek
Unia znosi ograniczenia dla Syrii. Koniec sankcji handlowych
usa rezerwa federalna budynek shutterstock_1296013063_1
Co z obniżką stóp? Kluczowe instytucje zmieniają projekcje
jacht christina o włochy shutterstock_1074345215
Olbrzymia przecena. Legendarny jacht wciąż czeka na kupca
Kijów, Ukraina
Pożyczka dla Ukrainy. Są nowe informacje
Profil Zaufany to darmowy podpis elektroniczny dla użytkownika internetu, który chce załatwiać sprawy urzędowe przez ePUAP
Usunięto awarię rządowego serwisu
Tech
giełda notowania
Nintendo pod presją. Inwestorzy czekają na nowe gry
Tech
samolot smartfon czytnik shutterstock_1183257406
Zmiana ostrzeżeń MSZ dla dwóch państw. "Odradzamy"
Turystyka
paliwo benzyna tankowanie shutterstock_2770567921
Takie będą ceny paliw we wtorek. Jest komunikat
Moto
Dua Lipa
Wielki koncern z wielkim pozwem. Gwiazda pop z milionowymi roszczeniami
Tech
meble sofy sklep shutterstock_2449269991
Brak odpowiedzi się nie opłacił. Surowa kara za ignorowanie urzędu
Z kraju
27
Polska zaskarżyła do TSUE umowę z krajami Mercosur
Z kraju
portfel, pieniądze
Tyle zarabiają Polacy. Nowe dane
Pieniądze
To już X edycja kongresu Impact
Ostatnie chwile przed Impact'26. Na liście gości premierzy, ambasadorzy i nobliści
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica