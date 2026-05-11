Najtaniej od dwóch miesięcy. Diesel niemal zrównał się z benzyną
Agencja dpa podkreśliła, że olej napędowy zwykle jest tańszy od benzyny E10, ponieważ podlega niższemu opodatkowaniu. Diesel jest jednak znacznie bardziej podatny na kryzysy, m.in. dlatego że Niemcy są w większym stopniu uzależnione od jego importu.
W szczytowym momencie wzrostu cen, 7 kwietnia, w okresie wielkanocnym, litr diesla kosztował 2,447 euro.
Obniżka podatku paliwowego
Do spadku cen paliw przyczyniła się obowiązująca od 1 maja obniżka podatku paliwowego o około 17 eurocentów za litr. Mimo tzw. rabatu paliwowego litr benzyny E10 kosztuje obecnie o 15,8 eurocenta więcej niż 30 kwietnia, czyli w ostatnim dniu przed wejściem ulgi w życie, a litr oleju napędowego - o 23,1 eurocenta więcej.
Nie wiadomo na razie, czy cena oleju napędowego utrzyma się poniżej 2 euro za litr, ponieważ ceny ropy ponownie rosną. W poniedziałek rano na wielu stacjach w Berlinie, Hamburgu i Monachium diesel można było jednak kupić znacznie taniej, miejscami nawet za mniej niż 1,90 euro za litr.
Pakiet kontroli cen paliw w Niemczech
Aby odciążyć niemieckich kierowców, od początku kwietnia na stacjach obowiązuje zasada jednej podwyżki dziennie, ogłaszanej o godz. 12; obniżki cen mogą być wprowadzane w dowolnym momencie. Od 1 maja obniżono też podatek paliwowy o około 17 eurocentów za litr. Regulacja ma obowiązywać do końca czerwca.
Koalicja rządowa rozważa kolejny pakiet osłonowy, skierowany przede wszystkim do gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach. Wśród analizowanych rozwiązań jest podwyższenie od lipca ryczałtu dla osób dojeżdżających do pracy oraz wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, w tym firm logistycznych.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock