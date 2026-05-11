Ze świata Najtaniej od dwóch miesięcy. Diesel niemal zrównał się z benzyną Oprac. Wiktor Knowski |

"Niemcy na tym korzystają". Turystyka paliwowa po wprowadzeniu cen maksymalnych na stacjach Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Agencja dpa podkreśliła, że olej napędowy zwykle jest tańszy od benzyny E10, ponieważ podlega niższemu opodatkowaniu. Diesel jest jednak znacznie bardziej podatny na kryzysy, m.in. dlatego że Niemcy są w większym stopniu uzależnione od jego importu.

W szczytowym momencie wzrostu cen, 7 kwietnia, w okresie wielkanocnym, litr diesla kosztował 2,447 euro.

Obniżka podatku paliwowego

Do spadku cen paliw przyczyniła się obowiązująca od 1 maja obniżka podatku paliwowego o około 17 eurocentów za litr. Mimo tzw. rabatu paliwowego litr benzyny E10 kosztuje obecnie o 15,8 eurocenta więcej niż 30 kwietnia, czyli w ostatnim dniu przed wejściem ulgi w życie, a litr oleju napędowego - o 23,1 eurocenta więcej.

Nie wiadomo na razie, czy cena oleju napędowego utrzyma się poniżej 2 euro za litr, ponieważ ceny ropy ponownie rosną. W poniedziałek rano na wielu stacjach w Berlinie, Hamburgu i Monachium diesel można było jednak kupić znacznie taniej, miejscami nawet za mniej niż 1,90 euro za litr.

Pakiet kontroli cen paliw w Niemczech

Aby odciążyć niemieckich kierowców, od początku kwietnia na stacjach obowiązuje zasada jednej podwyżki dziennie, ogłaszanej o godz. 12; obniżki cen mogą być wprowadzane w dowolnym momencie. Od 1 maja obniżono też podatek paliwowy o około 17 eurocentów za litr. Regulacja ma obowiązywać do końca czerwca.

Koalicja rządowa rozważa kolejny pakiet osłonowy, skierowany przede wszystkim do gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach. Wśród analizowanych rozwiązań jest podwyższenie od lipca ryczałtu dla osób dojeżdżających do pracy oraz wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, w tym firm logistycznych.

OGLĄDAJ: TVN24