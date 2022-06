Media: chaos na niemieckich lotniskach

czytaj dalej

Miliony uchodźców uciekło z Ukrainy po rosyjskim ataku 24 lutego. Rosja także przeżywa falę emigracji, odczuwalną zwłaszcza w sektorze IT. Według różnych szacunków, na które powołuje się Polska Agencja Prasowa, po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę Rosję opuściło od 150 do 300 tysięcy osób. Większość z nich udała się do państw byłego ZSRR. Największą grupą, która opuściła kraj są wysoko wykwalifikowani pracownicy.