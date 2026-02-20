Niemal 1,5 miliarda euro dodatkowo na pensje w Brukseli. "Sprzeczne z deklarowanymi celami"

Komisja Europejska zabiera się za platformę X Elona Muska Źródło: Fakty TVN

W liście, pod którym podpisali się ministrowie z Austrii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Holandii i Szwecji podkreślono, że w czasie, kiedy Komisja Europejska apeluje do stolic o cięcia kosztów, w propozycji nowego wieloletniego budżetu UE przewidziano dodatkowe 1,4 mld euro na wynagrodzenia Komisji.

Nowe etaty w Komisji Europejskiej

"Proponowane zwiększenie liczby stanowisk o 2 500 jest sprzeczne z deklarowanymi celami efektywności, ograniczeń i reform" - napisano w dokumencie.

KE tłumaczy się brakami kadrowymi przy rosnącej liczbie obowiązków. - Jeśli spojrzeć na poprzedni okres wieloletnich ram finansowych UE, to zmniejszyliśmy liczbę pracowników o pięć procent. Osiągnęliśmy więc znaczne oszczędności - powiedział w piątek w Brukseli rzecznik KE ds. budżetowych Balazs Ujvari.

Ujvari dodał, że w obecnym budżecie UE utrzymany został ten sam poziom zatrudnienia, przy czym urzędnicy otrzymali więcej obowiązków. - Zostaliśmy wezwani przez państwa członkowskie do działań w coraz większej liczbie obszarów - powiedział rzecznik, dodając, że w rezultacie instytucje odczuły braki kadrowe. I tę lukę chcą teraz wypełnić.

Komisja szuka ekspertów od bezpieczeństwa

Rzecznik przyznał, że są obszary, gdzie specjaliści są szczególnie pilnie poszukiwani. Mowa tu m.in. o cyberbezpieczeństwie, sztucznej inteligencji czy bezpieczeństwie w ogóle.

Ujvari powiedział, że 2 500 planowanych stanowisk nie dotyczy jedynie Komisji Europejskiej, ale wszystkich instytucji UE. Przekazał też, że Komisja rozpoczęła duży przegląd swoich kadr, którego celem jest zwiększenie wydajności i skuteczności działań instytucji.

Opracował Wiktor Knowski/akr