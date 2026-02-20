Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
"Nie mieli odwagi zrobić tego, co słuszne dla kraju". Trump o wyroku w sprawie ceł
"Nie mieli odwagi zrobić tego, co słuszne dla kraju". Trump o wyroku w sprawie ceł
Ze świata

Niemal 1,5 miliarda euro dodatkowo na pensje w Brukseli. "Sprzeczne z deklarowanymi celami"

Ursula von der Leyen
Komisja Europejska zabiera się za platformę X Elona Muska
Źródło: Fakty TVN
Grupa dziewięciu krajów należących do Unii Europejskiej wystosowała wspólny list do Komisji Europejskiej, w którym domaga się rezygnacji z ambitnych planów zatrudnienia 2 500 nowych urzędników. KE broni planów, powołując się na braki personelu i poszerzenie obszarów działalności.

W liście, pod którym podpisali się ministrowie z Austrii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Holandii i Szwecji podkreślono, że w czasie, kiedy Komisja Europejska apeluje do stolic o cięcia kosztów, w propozycji nowego wieloletniego budżetu UE przewidziano dodatkowe 1,4 mld euro na wynagrodzenia Komisji.

Nowe etaty w Komisji Europejskiej

"Proponowane zwiększenie liczby stanowisk o 2 500 jest sprzeczne z deklarowanymi celami efektywności, ograniczeń i reform" - napisano w dokumencie.

KE tłumaczy się brakami kadrowymi przy rosnącej liczbie obowiązków. - Jeśli spojrzeć na poprzedni okres wieloletnich ram finansowych UE, to zmniejszyliśmy liczbę pracowników o pięć procent. Osiągnęliśmy więc znaczne oszczędności - powiedział w piątek w Brukseli rzecznik KE ds. budżetowych Balazs Ujvari.

Ujvari dodał, że w obecnym budżecie UE utrzymany został ten sam poziom zatrudnienia, przy czym urzędnicy otrzymali więcej obowiązków. - Zostaliśmy wezwani przez państwa członkowskie do działań w coraz większej liczbie obszarów - powiedział rzecznik, dodając, że w rezultacie instytucje odczuły braki kadrowe. I tę lukę chcą teraz wypełnić.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Przerażenie" Ficy. Czy będzie "przebudzenie"?

"Przerażenie" Ficy. Czy będzie "przebudzenie"?

Cezary Paprzycki
Polska częścią "wielkiej szóstki"

Polska częścią "wielkiej szóstki"

Komisja szuka ekspertów od bezpieczeństwa

Rzecznik przyznał, że są obszary, gdzie specjaliści są szczególnie pilnie poszukiwani. Mowa tu m.in. o cyberbezpieczeństwie, sztucznej inteligencji czy bezpieczeństwie w ogóle.

Ujvari powiedział, że 2 500 planowanych stanowisk nie dotyczy jedynie Komisji Europejskiej, ale wszystkich instytucji UE. Przekazał też, że Komisja rozpoczęła duży przegląd swoich kadr, którego celem jest zwiększenie wydajności i skuteczności działań instytucji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: OLIVIER HOSLET/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
Komisja EuropejskaPracaUnia Europejska
Zobacz także:
Donald Trump
"Nie mieli odwagi zrobić tego, co słuszne dla kraju". Trump o wyroku w sprawie ceł
Ze świata
UOKiK
Milionowa kara dla firmy pożyczkowej. Sąd przyznał rację UOKiK
Pieniądze
shutterstock_729228883
Fatalne wieści dla portfeli Polaków. "To wszystko niemal gwarantuje" podwyżkę
Rynki
shutterstock_2460004295_1
Ciemne chmury nad branżą. "Rynek to podejście szybko zweryfikował"
Łukasz Figielski
shutterstock_769740769
Dał złote sztabki na naprawę rur. "Brak mi słów"
Ze świata
nvidia czip shutterstock_1060748543
Wielkie firmy łączą siły. Potężna inwestycja
Tech
Donald Trump
Sąd Najwyższy zdecydował w sprawie ceł Trumpa
Ze świata
shutterstock_2633456713
Duża sieć wycofuje makaron
Z kraju
shutterstock_2689149051
Chcą stworzyć specjalny portal z dostępem do zablokowanych treści
Tech
Władimir Putin
Zostało tylko kilka dni do rocznicy, a w Unii wciąż bez porozumienia
Ze świata
Donald Trump
Lotnisko imienia Donalda Trumpa. Wyniki głosowania
Ze świata
portfel euro shutterstock_2066875919
Euro w Polsce? Zaskakujące wyniki badania
Z kraju
Viktor Orban
Orban: ci, którzy zamknęli Przyjaźń, wysadzili Nord Stream
Ze świata
Narendra Modi, Sam Altman, Dario Amodei
Wszyscy złapali się za ręce, tylko nie oni
Tech
Podpisano umowę kredytu na finansowanie modernizacji Lotniska Chopina
Lotniskowy kredyt gigant. "Będziemy mogli obsłużyć ponad 30 milionów pasażerów rocznie"
Z kraju
Karol Nawrocki
Apel do prezydenta. "Stańmy wspólnie"
Z kraju
Jeffrey Epstein (2004)
Ugoda byłych pracowników Epsteina. Kwota sięga dziesiątków milionów
Ze świata
Tusk i Nawrocki
Wrócą do tego, co zawetował prezydent. "Komuś trzeba coś zmniejszyć, a komuś zwiększyć"
Z kraju
Ursula von der Leyen na nieformalnym szczycie UE
Zmiana unijnej polityki na horyzoncie. "Made in Europe"
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Rośnie kumulacja w Lotto
Z kraju
Budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Decyzja ZUS i "niech sobie ubezpieczony radzi". "W grę wchodzą bardzo wysokie kwoty"
Joanna Rubin-Sobolewska
Argentyna, protesty przeciwko reformie prawa pracy
Strajk generalny i fala protestów. To reakcja na reformę
Ze świata
Andrzej Domański
Polska częścią "wielkiej szóstki"
Ze świata
Kobieta została skazana.
Administracja skarbowa ostrzega. "Próbują wyłudzić dane"
Z kraju
Ropa, pole naftowe, Syria
Rynek ropy nerwowy. Iran w centrum uwagi
Rynki
Droga autostrada A1 korek samochody
Nowe znaki na polskich drogach. Zmiany weszły w życie
Moto
Bill Gates
Echa akt Epsteina. Gates zrezygnował w ostatniej chwili
Tech
pole rolne (zdj. ilustracyjne)
Tę ustawę prezydent też zawetował
Z kraju
Lody
Największa firma spożywcza na świecie rezygnuje z lodów
Handel
Fabryka w Wałbrzychu (zdjęcie z grudnia 2021)
"Wybraliśmy Polskę". Druga taka fabryka w Europie
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica