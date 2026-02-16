Logo TVN24
Nielegalne połowy u wybrzeży Afryki napędzają rosyjską inwazję

Rosjanie w Afryce
Afrykańskie kraje zwracają się w stronę Rosji
Źródło: Reuters Archive
Rabunkowe połowy ryb wzdłuż wybrzeży zachodniej Afryki pomagają Rosji finansować inwazję na Ukrainę - wynika z informacji "ADF", magazynu wojskowego Dowództwa USA w Afryce. Nielegalne rybołówstwo rozciąga się na wyłącznych strefach ekonomicznych od Maroka niemal po RPA.

Dziesiątki rosyjskich trawlerów na masową skalę prowadzą nielegalne połowy w wyłącznych strefach ekonomicznych zachodnioafrykańskich krajów od Maroka na północy po Namibię na południu kontynentu - wynika z informacji przekazanych przez "ADF", amerykański magazyn wojskowy, wydawany przez Dowództwo USA w Afryce (AFRICOM).

Według publikacji, dochody z tych połowów potrzebne są objętej zachodnimi sankcjami Rosji do kontynuowania wojny z Ukrainą.

Oskarżona o przełowienie ryb w Bałtyku, Arktyce i na Morzu Czarnym Rosja prowadzi obecnie taką rabunkową eksploatację na wodach Afryki. Ten kontynent traci rocznie, według szacunków, 11,2 mld dolarów na nielegalnych połowach, z czego 9,4 mld strat przypada na Afrykę Zachodnią.

Były minister "wysadzony z pociągu" i zatrzymany na granicy

Były minister "wysadzony z pociągu" i zatrzymany na granicy

TVN24
Jawi się wizja "nowych schematów współpracy"

Jawi się wizja "nowych schematów współpracy"

TVN24

Dziesiątki lub setki tysięcy ton ryb

Według Indeksu Ryzyka Połowów (IUU), który klasyfikuje kraje na podstawie ich podatności na nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy, Rosja konsekwentnie plasuje się w czołówce krajów oskarżanych o nielegalne odławianie ryb, ustępując w tym jedynie Chinom.

- Jak widzieliśmy w przypadku złota i innych minerałów, diamentów, a do pewnego stopnia także ropy naftowej i gazu, Rosja dostrzega szansę na rozszerzenie połowów w afrykańskich wyłącznych strefach ekonomicznych – powiedział w listopadzie ubiegłego roku agencji Bloomberg Joseph Siegle, starszy badacz na Uniwersytecie Maryland w College Park i specjalista ds. rosyjskich wpływów w Afryce.

W grudniu 2025 r. Rosja podpisała umowę dotycząca połowu ryb z Marokiem, krajem, który traci rocznie około 500 mln dolarów z powodu nielegalnej eksploatacji jego zasobów morskich. W ramach poprzedniej umowy Rosja otrzymała prawo dostępu do wód Maroka dla 10 swoich trawlerów, które mogły odłowić 140 tys. ton małych gatunków ryb, takich jak sardynki czy makrele. W zamian, jak poinformował magazyn Seafood Source, Moskwa płaciła Maroku 7 mln dolarów rocznie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chłopiec, który "pochował prawie tuzin ojców"? Poznajcie Rusłana

Chłopiec, który "pochował prawie tuzin ojców"? Poznajcie Rusłana

Jakub Zulczyk
Ukraina uhonorowana. Zełenski mówił o Tusku i Nawrockim

Ukraina uhonorowana. Zełenski mówił o Tusku i Nawrockim

TVN24

W Sierra Leone, które traci rocznie około 50 mln dolarów z powodu nielegalnych połowów, Rosja uzyskała dostęp do 40 tys. ton ryb rocznie.

Oprócz Maroka i Sierra Leone, rosyjskie trawlery operują w Angoli, Gwinei Bissau, Mauretanii, Namibii, Nigerii i Senegalu.

Zagrożenie dla natury

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), ponad połowa ławic ryb od Cieśniny Gibraltarskiej do ujścia rzeki Kongo w Demokratycznej Republice Konga, gdzie operują rosyjskie trawlery już jest biologicznie niezrównoważona.

Eksperci, na których powołał się magazyn "AFD" stwierdzili, że zainteresowanie Rosji afrykańskimi rybami jeszcze bardziej zagrozi zasobom morskim kontynentu.

Podobnie jak statki chińskie, rosyjskie trawlery znane są z nielegalnych połowów, nielegalnego przeładunku ryb na morzu, czyli procederu, który ma ukryć ich pochodzenie, z nagminnego wyłączania systemów identyfikacji podczas połowów i nadmiernego połowu zagrożonych gatunków.

Poza Afryką, flota Kremla prowadzi nielegalną działalność na wodach Alaski, Antarktydy, Oceanu Arktycznego, Japonii i Korei Południowej.

pc

TVN24 HD

pc
Opracował Bartłomiej Plewnia/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Forum

RosjaRybyAfrykaMarokoAngolaMauretaniaNamibiaNigeriaSenegalSierra Leone
