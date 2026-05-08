Ze świata Ratunek dla europejskich linii lotniczych. To paliwo może pomóc Alicja Skiba |

Kryzys paliwowy. Problemy linii lotniczych Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dyrektor ds. operacji lotniczych i technicznych IATA Stuart Fox ostrzegł we wpisie na blogu, że jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie będzie trwał, "europejskie dostawy paliwa mogą znaleźć się pod presją".

"Praktyczny sposób na złagodzenie presji"

"Wykorzystanie paliwa Jet A, które produkowane jest na dużą skalę poza regionem Zatoki Perskiej, może być praktycznym sposobem na złagodzenie presji na istniejące łańcuchy dostaw" - zauważył.

Jak dodał, linie lotnicze w Ameryce Północnej codziennie korzystają z paliwa Jet A, ale mimo to są w stanie obsługiwać społeczności w bardzo zimnych regionach, jak niektóre części Alaski".

"Osiągają to dzięki stosowaniu dodatków do paliwa, a także planując i monitorując loty, aby zapewnić eksploatację samolotów w bezpiecznych granicach" - zwrócił uwagę.

"Lot poza bezpiecznym limitem eksploatacji"

Z kolei EASA opracowała wytyczne dotyczące bezpieczeństwa sektora i określające, w jaki sposób dostawy paliwa z USA mogłyby zostać wprowadzone na rynek europejski. Dostarczyła też informacje na temat związanych z tym zagrożeń. W dokumencie oceniono: "Potencjalne wprowadzenie paliwa Jet A w Europie lub w innych częściach świata nie budziłoby obaw dotyczących bezpieczeństwa, pod warunkiem, że proces ten zostanie odpowiednio przeprowadzony".

Ostrzegła jednak, że jeśli paliwo zostanie wprowadzone bez odpowiedniego nadzoru, może to skutkować "lotem samolotów poza ich bezpiecznymi limitami eksploatacyjnymi".

"Ryzyko może się zwiększyć z powodu niejednolitej dostępności gatunków paliwa w różnych portach lotniczych, co zwiększa prawdopodobieństwo mieszania ich" - stwierdziła organizacja.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Oni zyskali najwięcej na wojnie na Bliskim Wschodzie. Miliardowe zyski

Rodzaje paliw lotniczych

W lotnictwie komercyjnym stosuje się głównie dwie odmiany paliwa: Jet A-1, które jest uważane za światowy standard wykorzystywany w większości operacji międzynarodowych oraz Jet A, używane głównie w Ameryce Północnej. Oba rodzaje są do siebie podobne, jednak Jet A-1 ma niższą temperaturę niż Jet A. W opinii Foxa z IATA oznacza to, że można je stosować w sposób bardziej elastyczny na trasach długodystansowych i polarnych.

Od wybuchu wojny między USA i Izraelem 28 lutego i związanej z tym faktem blokady cieśniny Ormuz, dostawy Jet A-1 spadły do minimalnego poziomu. To duży problem dla Europy, która w znacznym stopniu polega na imporcie ropy z Bliskiego Wschodu. Niedobór częściowo rekompensują ten niedobór. Wiele amerykańskich rafinerii nie jest jednak przystosowanych do produkcji Jet A-1, co ogranicza wolumen paliwa, które można przetransportować przez Atlantyk.

OGLĄDAJ: TVN24