Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Ratunek dla europejskich linii lotniczych. To paliwo może pomóc

|
shutterstock_2722254235
Kryzys paliwowy. Problemy linii lotniczych
Źródło: TVN24
Europejskie linie lotnicze powinny korzystać z paliwa wyprodukowanego w USA, żeby zniwelować skutki niedoborów spowodowanych wojną na Bliskim Wschodzie - oceniają organizacje Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) oraz Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

Dyrektor ds. operacji lotniczych i technicznych IATA Stuart Fox ostrzegł we wpisie na blogu, że jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie będzie trwał, "europejskie dostawy paliwa mogą znaleźć się pod presją".

"Praktyczny sposób na złagodzenie presji"

"Wykorzystanie paliwa Jet A, które produkowane jest na dużą skalę poza regionem Zatoki Perskiej, może być praktycznym sposobem na złagodzenie presji na istniejące łańcuchy dostaw" - zauważył.

Jak dodał, linie lotnicze w Ameryce Północnej codziennie korzystają z paliwa Jet A, ale mimo to są w stanie obsługiwać społeczności w bardzo zimnych regionach, jak niektóre części Alaski".

"Osiągają to dzięki stosowaniu dodatków do paliwa, a także planując i monitorując loty, aby zapewnić eksploatację samolotów w bezpiecznych granicach" - zwrócił uwagę.

Rynek ropy "na krawędzi całkowitego załamania"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rynek ropy "na krawędzi całkowitego załamania"

Rynki

"Lot poza bezpiecznym limitem eksploatacji"

Z kolei EASA opracowała wytyczne dotyczące bezpieczeństwa sektora i określające, w jaki sposób dostawy paliwa z USA mogłyby zostać wprowadzone na rynek europejski. Dostarczyła też informacje na temat związanych z tym zagrożeń. W dokumencie oceniono: "Potencjalne wprowadzenie paliwa Jet A w Europie lub w innych częściach świata nie budziłoby obaw dotyczących bezpieczeństwa, pod warunkiem, że proces ten zostanie odpowiednio przeprowadzony".

Ostrzegła jednak, że jeśli paliwo zostanie wprowadzone bez odpowiedniego nadzoru, może to skutkować "lotem samolotów poza ich bezpiecznymi limitami eksploatacyjnymi".

"Ryzyko może się zwiększyć z powodu niejednolitej dostępności gatunków paliwa w różnych portach lotniczych, co zwiększa prawdopodobieństwo mieszania ich" - stwierdziła organizacja.

Oni zyskali najwięcej na wojnie na Bliskim Wschodzie. Miliardowe zyski
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Oni zyskali najwięcej na wojnie na Bliskim Wschodzie. Miliardowe zyski

Rodzaje paliw lotniczych

W lotnictwie komercyjnym stosuje się głównie dwie odmiany paliwa: Jet A-1, które jest uważane za światowy standard wykorzystywany w większości operacji międzynarodowych oraz Jet A, używane głównie w Ameryce Północnej. Oba rodzaje są do siebie podobne, jednak Jet A-1 ma niższą temperaturę niż Jet A. W opinii Foxa z IATA oznacza to, że można je stosować w sposób bardziej elastyczny na trasach długodystansowych i polarnych.

Od wybuchu wojny między USA i Izraelem 28 lutego i związanej z tym faktem blokady cieśniny Ormuz, dostawy Jet A-1 spadły do minimalnego poziomu. To duży problem dla Europy, która w znacznym stopniu polega na imporcie ropy z Bliskiego Wschodu. Niedobór częściowo rekompensują ten niedobór. Wiele amerykańskich rafinerii nie jest jednak przystosowanych do produkcji Jet A-1, co ogranicza wolumen paliwa, które można przetransportować przez Atlantyk.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
samolotyEuropaUSAPaliwoLotnictwo
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Teheran, Iran
Oni zyskali najwięcej na wojnie na Bliskim Wschodzie. Miliardowe zyski
Ze świata
Stacja paliw, benzyna
Dobra wiadomość dla kierowców. "Dalsze lekkie obniżki"
Moto
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka pełnomocniczka ds. SAFE
Ile kosztuje program SAFE? Sobkowiak-Czarnecka wyjaśnia
Z kraju
SAFE
Premier po podpisaniu umowy SAFE: Polska dzisiaj realnie rządzi w Europie
Z kraju
Kryptowaluty bitcoin
"Sejm w trybie pilnym przyjmie tę ustawę"
Z kraju
borsuk - Mike Mareen shutterstock_2190493457
"Potwór z Tarnowa to duma polskiego przemysłu zbrojeniowego". Gdzie trafią środki z SAFE?
Z kraju
temat paliwa
Ceny paliw w weekend. Tyle zapłacimy na stacjach
Moto
Truskawki
Tyle kosztują w tym roku polskie truskawki
Handel
ludzie, ulica, tłum, przechodnie, obywatele
Bezrobocie w kwietniu w dół. Szacunki resortu pracy
Dla pracownika
Niemcy, ludzie
"Nieodpowiedzialna wojna w Iranie" uderza w niemiecką gospodarkę
Ze świata
ropa
Rynek ropy "na krawędzi całkowitego załamania"
Rynki
Wołodymyr Zełenski
Ataki dronów w Rosji. Zełenski: celem była kluczowa rafineria
Ze świata
prąd, energia, przedłużacz
Szok energetyczny. Wysokie ceny przenikają do gospodarki
Z kraju
samochód kluczyk
Tysiące przedsiębiorców nie reguluje rat. KRD alarmuje
Pieniądze
Donald Trump
Globalne cła Trumpa pod lupą sądu. Zapadł wyrok
Handel
lotto shutterstock_2243440457
Duża kumulacja w Lotto
Z kraju
smartfon smartfony sklep shutterstock_1051250048
Opłata z zaskoczenia. "Ceny na półkach mogą wzrosnąć"
Łukasz Figielski
Prezydent USA Donald Trump
Trump zmienił decyzję po rozmowie z Von der Leyen
Ze świata
Loty samolotem
Niemal tysiąc odwołanych lotów w wakacje. Linia w trudnej sytuacji
Ze świata
Posiedzenie sztabu kryzysowego, pożar lasu-06.05.26
"Polska będzie pierwszym krajem". W piątek podpiszą umowę w sprawie SAFE
Z kraju
Donald Trump
Iran może przetrwać do 4 miesięcy. Prognoza wywiadu
Ze świata
złoto, srebro, metale szlachetne
Co czeka złoto? "Przerwa przed najsilniejszą hossą"
Rynki
złotówka shutterstock_1189131880
Wojenne spadki nie powinny zniechęcać do oszczędności emerytalnych
Z kraju
Adam Glapiński
"Perspektywa obniżek mało prawdopodobna". Prezes NBP po decyzji RPP
Z kraju
Samolot paliwo tankowanie
Linie lotnicze w kryzysie. Państwo zapowiada pomoc
Ze świata
nastolatek telefon smartfon lozko kanapa AdobeStock_428483596
Polacy chcą ostrzejszych zasad w mediach społecznościowych
Z kraju
temat paliwa
"Im dłużej będzie utrzymywany, tym bardziej będzie szkodliwy"
Z kraju
mieszkania, blok, Białystok
To pokazują ceny mieszkań w Warszawie
Nieruchomości
pap_20260313_09U
Od stycznia bez podatku. "Ktoś się może zdziwić"
Maja Piotrowska
La Valletta, Malta
Malta porządkuje najem krótkoterminowy. Co się zmieni?
Turystyka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica