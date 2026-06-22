Ze świata Nie żyje były szef Rezerwy Federalnej Alan Greenspan Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Negocjacje USA-Iran. J.D. Vance mówi o "nowym rozdziale" Źródło wideo: TVN24/Reuters Źródło zdj. gł.: Bruno Vincent/PAP

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"Alan zmarł dziś rano w naszym domu w wieku 100 lat z powodu powikłań choroby Parkinsona" - przekazała Mitchell w oświadczeniu.

"Był gigantem, który przez dziesięciolecia pomagał kształtować amerykańską gospodarkę pod rządami prezydentów obu partii" - stwierdziła.

Alan Greenspan Źródło zdjęcia: Bruno Vincent/PAP

Nie żyje Alan Greenspan

Greenspan jako prezes Rezerwy Federalnej kierował amerykańską polityką pieniężną przez pięć kadencji (w latach 1987-2006) pod rządami czterech prezydentów, w tym w okresie jednej z najdłuższych ekspansji gospodarczych w historii USA, boomu trwającego od 1991 do 2001 roku.

Krytykowano go jednak również za decyzje, które zdaniem jego oponentów stworzyły warunki do globalnego kryzysu finansowego w latach 2007-2008, takie jak propagowanie deregulacji sektora finansowego - podkreśliła NBC.

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W opublikowanym w 2011 r. raporcie dwupartyjnej Komisji ds. Badania Kryzysu Finansowego oceniono, że "ponad 30 lat deregulacji i polegania na samoregulacji przez instytucje finansowe, za którymi opowiadali się były prezes Rezerwy Federalnej Alan Greenspan i inni, wspierane przez kolejne administracje i Kongresy oraz aktywnie promowane na każdym kroku przez potężny sektor finansowy, doprowadziło do usunięcia kluczowych zabezpieczeń, które mogłyby pomóc uniknąć katastrofy".

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