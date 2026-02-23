Nie tylko wyższe cła. Trump grozi "nawet czymś gorszym"

"Każdy kraj, który chce sobie 'pogrywać' z absurdalną decyzją Sądu Najwyższego, zwłaszcza te, które 'zdzierały' ze Stanów Zjednoczonych przez lata, a nawet dekady, spotka się ze znacznie wyższymi cłami, a nawet czymś gorszym, niż te, na które niedawno się zgodził" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym.
Trump grozi partnerom handlowym
W kolejnym wpisie stwierdził, że nie musi pytać o zgodę na nakładanie ceł Kongresu, bo parlament dał mu takie uprawnienia "w wielu formach", co jego zdaniem zostało również nieumyślnie potwierdzone przez orzeczenie Sądu Najwyższego.
Wiadomość Trumpa została zamieszczona niedługo po tym, jak Bloomberg doniósł, że Parlament Europejski wstrzyma ratyfikację umowy handlowej z USA do czasu uzyskania jasności sytuacji.
Reakcja na decyzję Sądu Najwyższego
Amerykański Sąd Najwyższy unieważnił w piątek wprowadzone przez Trumpa cła, ustanowione na podstawie ustawy IEEPA, które były podstawą do negocjacji porozumienia z UE, jak również umów z innymi państwami.
Trump zapowiedział nowe cła w wysokości 15 proc. - nakładane jako dodatek to tych już istniejących - co może stanowić pogwałcenie porozumienia z UE, które wyznacza 15 proc. jako górny limit podatków od importu.
15 proc. to również poziom ceł wyznaczony w umowach z Japonią i Koreą Płd. Niższe cła (10 proc.) przewidziane były natomiast w porozumieniu z Wielką Brytanią. Londyn zagroził, że może zastosować kroki odwetowe, jeśli USA nie będą się trzymać swoich zobowiązań.
W niedzielę przedstawiciel USA ds. handlu Jamieson Greer powiedział, że dotąd nie słyszał, by któreś z państw zamierzało się wycofać z zawartej ze Stanami Zjednoczonymi umowy.
Opracował Wiktor Knowski /kris
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL