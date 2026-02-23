Nie tylko wyższe cła. Trump grozi "nawet czymś gorszym"

Logo TVN24
Ze świata

Donald Trump
Donald Trump krytykuje decyzję Sądu Najwyższego w sprawie ceł
Źródło: Reuters
Na państwa, które będą pogrywać z USA w związku z decyzją Sądu Najwyższego o zniesieniu ceł, zostaną nałożone znacznie wyższe taryfy - odgraża się Donald Trump. Ostrzeżenie prezydenta USA dotyczy krajów, które zawarły ze Stanami Zjednoczonymi porozumienia handlowe.

"Każdy kraj, który chce sobie 'pogrywać' z absurdalną decyzją Sądu Najwyższego, zwłaszcza te, które 'zdzierały' ze Stanów Zjednoczonych przez lata, a nawet dekady, spotka się ze znacznie wyższymi cłami, a nawet czymś gorszym, niż te, na które niedawno się zgodził" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym.

Trump grozi partnerom handlowym

W kolejnym wpisie stwierdził, że nie musi pytać o zgodę na nakładanie ceł Kongresu, bo parlament dał mu takie uprawnienia "w wielu formach", co jego zdaniem zostało również nieumyślnie potwierdzone przez orzeczenie Sądu Najwyższego.

Wpis Donalda Trumpa w sprawie ceł
Wpis Donalda Trumpa w sprawie ceł
Źródło: Truth Social

Wiadomość Trumpa została zamieszczona niedługo po tym, jak Bloomberg doniósł, że Parlament Europejski wstrzyma ratyfikację umowy handlowej z USA do czasu uzyskania jasności sytuacji.

Europejski zwrot. To może być kolejny cios w Trumpa
Europejski zwrot. To może być kolejny cios w Trumpa

Reakcja na decyzję Sądu Najwyższego

Amerykański Sąd Najwyższy unieważnił w piątek wprowadzone przez Trumpa cła, ustanowione na podstawie ustawy IEEPA, które były podstawą do negocjacji porozumienia z UE, jak również umów z innymi państwami.

Trump zapowiedział nowe cła w wysokości 15 proc. - nakładane jako dodatek to tych już istniejących - co może stanowić pogwałcenie porozumienia z UE, które wyznacza 15 proc. jako górny limit podatków od importu.

15 proc. to również poziom ceł wyznaczony w umowach z Japonią i Koreą Płd. Niższe cła (10 proc.) przewidziane były natomiast w porozumieniu z Wielką Brytanią. Londyn zagroził, że może zastosować kroki odwetowe, jeśli USA nie będą się trzymać swoich zobowiązań.

W niedzielę przedstawiciel USA ds. handlu Jamieson Greer powiedział, że dotąd nie słyszał, by któreś z państw zamierzało się wycofać z zawartej ze Stanami Zjednoczonymi umowy.

Opracował Wiktor Knowski /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

Donald TrumpCła Donalda TrumpaUSAUnia Europejska
