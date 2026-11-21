Ze świata "Nie ma już zdyscyplinowanego rozpowszechniania". Nagła zmiana po odejściu Orbana Oprac. Adam Styczek |

Orban: dla nas wyniki wyborów są bardzo bolesne Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ROBERT HEGEDUS

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Z raportu wynika, że o ile w trakcie przedwyborczej kampanii antyukraińska dezinformacja odgrywała istotną rolę w komunikacji rządu byłego premiera Viktora Orbana (i była rozpowszechniana na dużą skalę), o tyle od tamtego czasu jej natężenie wyraźnie zmalało.

Dezinformacja na Węgrzech

Spośród 618 postów na Facebooku, przeanalizowanych w okresie od września do października 2026 roku - z których każdy uzyskał co najmniej 150 tysięcy wyświetleń i w mniejszym lub większym stopniu dotyczył Ukrainy - zaledwie 54 zawierały treści wrogie lub wprowadzające w błąd.

Jednocześnie pojawiło się wiele materiałów dotyczących Ukrainy, które - choć nie stanowiły dezinformacji w ścisłym tego słowa znaczeniu - odwoływały się do "antyukraińskich nastrojów podsycanych przez ostatnie lata" - zaznaczono w analizie.

Viktor Orban Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ROBERT HEGEDUS

Znaczny spadek antyukraińskiej dezinformacji

Od wyborów spadła nie tylko liczba przekazów, ale także stopień ich zorganizowania. "Nie ma już zdyscyplinowanego rozpowszechniania komunikatów opracowanych w jednym ośrodku analitycznym. Zamiast tego różni liderzy opinii szerzą rozmaite antyukraińskie treści, często zawierające dezinformację, każdy w ramach własnych zasięgów" - napisano.

Wyróżnić można trzy główne narracje: odpowiedzialność Ukrainy i Zachodu za przedłużanie wojny, groźba konfliktu między NATO a Rosją i twierdzenia wiążące ukraińskie władze z korupcją.

Lista stron na Facebooku, których posty dotyczące Ukrainy osiągnęły co najmniej 150 tysięcy wyświetleń, jest zróżnicowana - tylko 9 z 36 stron zdołało osiągnąć taki wynik więcej niż raz.

Przedstawiciele byłych władz, Viktor Orban oraz Balazs Orban, osiągnęli ten pułap zaledwie po jednym razie, publikując treści o silnym wydźwięku antyukraińskim, a w gronie dziewięciu najpopularniejszych stron znalazły się tylko trzy powiązane z obozem Fideszu, czyli partii byłego premiera.