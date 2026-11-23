Ze świata Chiński wywiad w otoczeniu Nvidii. Nowe ustalenia służb Oprac. Alicja Skiba |

Nvidia szuka zastępstwa dla byłego szefa i współzałożyciela spółki Jensena Huanga Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: SHAWN THEW/EPA/PAP

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Z informacji służb USA na które powołuje się w niedzielnym wydaniu "New York Times" wynika, że od wiosny 2025 roku do tegorocznej jesieni, Alice Huang utrzymywała stały kontakt z oficerem MBP - głównej agencji wywiadowczej ChRL. Z tą samą służbą współpracował także jej partner biznesowy Kang Wei, często przedstawiany jako jej mąż.

Pozyskiwanie układów Nvidii

Zdaniem nowojorskiego dziennika, ustalenia te rzucają nowe światło na obawy władz USA, że Jensen Huang - który na początku listopada ustąpił ze stanowiska prezesa Nvidii - stał się celem operacji wywiadowczej. Kontakty te zbiegały się z okresem, gdy firma Huang, Megaspeed, pozyskiwała zaawansowane układy scalone Nvidii. Część z nich trafiła do centrów danych w Azji Południowo-Wschodniej obsługujących chińskie koncerny, takie jak Alibaba, a pozostałe mogły zostać przemycone do Chin.

Alice Huang i Jensen Huang w restauracji Źródło zdjęcia: Reuters

Powiązania z chińskim wywiadem

Były szef Nvidii początkowo przedstawiał tę znajomość jako rutynowe relacje biznesowe. Przyznał się do romansu dopiero po tym, jak w minionym miesiącu "NYT" ujawnił, że "według władz USA Alice Huang była powiązana z chińskim wywiadem, a szef firmy Nvidia został zarejestrowany przez systemy inwigilacji elektronicznej wymierzone w tę kobietę".

Otoczenie Huanga, w tym prezydent Donald Trump, początkowo bagatelizowało sprawę, podważając doniesienia o szpiegowskiej działalności kobiety. Władze USA badają obecnie sieć powiązanych podmiotów w Azji Południowo-Wschodniej pod kątem obchodzenia kontroli eksportu technologii AI do Chin.