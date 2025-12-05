Logo TVN24
Netflix przejmie część Warner Bros. Discovery

netflix hq - Michael Vi shutterstock_2156741217
Discovery Channel obchodzi 40 lat
Źródło: TVN24
Netflix i Warner Bros. Discovery ogłosiły w piątek porozumienie w sprawie transakcji, na mocy której Netflix przejmie studia filmowe i dział streamingu WBD. Jej wartość ma wynieść 72 miliardy dolarów - podały spółki we wspólnym oświadczeniu.

W ramach transakcji Netflix ma przejąć m.in. HBO i HBO Max. Bez należących do WBD kanałów telewizyjnych m.in. CNN, TNT. Te pozostaną w spółce Discovery Global, która ma zostać wydzielona z Warner Bros. Discovery w trzecim kwartale przyszłego roku. Dopiero po tej operacji ma zostać sfinalizowana sprzedaż części WBD Netfliksowi.

Netflix dogadał się z Warner Bros. Discovery

Transakcja kupna części WBD ma wynieść 27,75 dol. za akcję. Na mocy umowy każdy akcjonariusz Warner Bros. Discovery otrzyma 23,25 dol. w gotówce i około 4,50 dol. w akcjach Netfliksa. Operacja zamknie się więc kwotą 72 mld dol. 

"Ta transakcja łączy dwie pionierskie firmy z branży rozrywkowej, łącząc innowacyjność, globalny zasięg i najlepszą w swojej klasie usługę streamingową Netflix z ponad stuletnią tradycją Warner Bros. w tworzeniu światowej klasy historii. Ukochane serie, programy i filmy, takie jak 'Teoria wielkiego podrywu', 'Rodzina Soprano', 'Gra o tron', 'Czarnoksiężnik z krainy Oz' i 'DC Universe', dołączą do bogatego portfolio Netflixa, obejmującego takie tytuły jak 'Wednesday', 'Dom z papieru', 'Bridgertonowie', 'Dojrzewanie' i 'Extraction', tworząc niezwykłą ofertę rozrywkową dla widzów na całym świecie" - napisano w oświadczeniu.

"Łączy dwie największe firmy zajmujące się tworzeniem treści"

- Dzisiejsze ogłoszenie łączy dwie największe firmy zajmujące się tworzeniem treści na świecie, aby zapewnić jeszcze większej liczbie osób rozrywkę, którą najbardziej lubią oglądać – stwierdził cytowany w oświadczeniu David Zaslav, prezes i dyrektor generalny Warner Bros. Discovery.

Dodał też: - Od ponad wieku Warner Bros. dostarcza widzom emocji, przyciąga uwagę całego świata i kształtuje naszą kulturę. Dzięki połączeniu sił z Netfliksem zapewnimy, że ludzie na całym świecie będą mogli nadal cieszyć się najbardziej poruszającymi historiami przez kolejne pokolenia.

- Naszą misją zawsze było dostarczanie rozrywki światu. Łącząc niesamowitą bibliotekę seriali i filmów Warner Bros. - od ponadczasowych klasyków, takich jak "Casablanca" i "Obywatel Kane", po współczesne hity, takie jak "Harry Potter" i "Przyjaciele" - z naszymi kultowymi tytułami, takimi jak "Stranger Things", "KPop Demon Hunters" i "Squid Game", będziemy w stanie robić to jeszcze lepiej. Razem możemy dać widzom więcej tego, co kochają, i pomóc zdefiniować następne stulecie opowiadania historii - powiedział Ted Sarandos, współdyrektor generalny Netflixa.

Finał negocjacji

Ogłoszone w piątek porozumienie to efekt trwających od wielu tygodni negocjacji. Media informowały wcześniej, że oferty przejęcia Warner Bros. Discovery składały trzy firmy: Paramount Skydance, Netflix i Comcast.

Paramount Skydance - właściciel m.in. telewizji CBS - miał złożyć ofertę zakupu całego konglomeratu, podczas gdy Netflix i Comcast (właściciel m.in. telewizji NBC) - chciały kupić część spółki. Jak podała agencja Reuters, oferta Netflixa za część Warner Bros. Discovery wynosząca niemal 28 dolarów za akcję, przebiła propozycję Paramount Skydance za cały WBD w wysokości 24 dolarów.

Akcje Warner Bros. Discovery były w czwartek na poziomie 24,5 dolara, co dawało spółce wartość rynkową w wysokości 61 miliardów dolarów.

Agencja Reuters zaznaczyła, że umowa WBD i Netflixa będzie podlegać kontroli antymonopolowej w Europie i USA.

Netflix poinformował, że spodziewa się osiągnąć co najmniej 2-3 miliardy dolarów oszczędności kosztów rocznie w trzecim roku po sfinalizowaniu transakcji.

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Michael Vi / Shutterstock

