Gwałtowny spadek akcji Netflixa. Powodem dane dotyczące liczby subskrybentów

Jak przekazała Agencja Reutera, akcje pioniera streamingu spadły o 37 proc. do 220,40 dol. i jeśli straty się utrzymają, to będzie to najgorszy dzień od prawie 18 lat. Kilkunastu analityków zmieniło swoje poglądy dotyczące wzrostu udziałów Netflixa, które w ciągu ostatnich kilku lat cieszyły się sporą popularnością na rynku.