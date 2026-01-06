Toksyna w produktach dla niemowląt. Wycofują partie w Europie, również w Polsce

Ostrzeżenie GIS: wycofanie niektórych produktów do żywienia niemowląt Źródło: GIS

Wycofywanie partii produktów zaczęło się na mniejszą skalę już w grudniu. W poniedziałek wieczorem szwajcarska spółka poinformowała, że nie potwierdzono jak dotąd wystąpienia zachorowań ani objawów związanych z korzystaniem z wadliwych produktów.

Toksyna w partiach produktów dla niemowląt

"W związku z wykryciem problemu jakościowego dotyczącego składnika dostarczanego przez głównego dostawcę, firma Nestle przeprowadziła badania wszystkich olejów kwasu arachidonowego i mieszanek olejowych wykorzystywanych do produkcji potencjalnie zagrożonych produktów żywieniowych dla niemowląt" - poinformował rzecznik koncernu, cytowany przez Reutersa.

W partiach produktów żywieniowych dla niemowląt SMA, BEBA i NAN wykryto obecność cereulidu - toksyny wytwarzanej przez niektóre szczepy bakterii Bacilius cereus. Toksyna tej bakterii może wywoływać nudności, wymioty i skurcze brzucha.

"Cereulid jest bardzo odporny na wysoką temperaturę, co oznacza, że jest mało prawdopodobne, aby został dezaktywowany lub zniszczony podczas gotowania, używania wrzącej wody lub przygotowywania mleka dla niemowląt. Spożycie tej substancji może prowadzić do szybkiego wystąpienia objawów" - poinformowała brytyjska Agencja Standardów Żywnościowych, cytowana przez agencję Reuters.

Nestle wycofuje partie produktów m.in. w Austrii, Danii, Finlandii, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Polsce. Austriackie ministerstwo zdrowia podało, że wycofanie dotyczy ponad 800 produktów z 10 fabryk Nestle i jest największym w historii firmy - napisał Reuters. Agencja podkreśliła przy tym, że rzecznik Nestle nie był w stanie potwierdzić tych danych.

Firma opublikowała numery partii produktów sprzedawanych w różnych krajach, których nie należy spożywać, i poinformowała, że pracuje nad zminimalizowaniem ewentualnych zakłóceń w dostawach. Dodała też, że zidentyfikowała potencjalne zagrożenie w jednej z fabryk w Holandii.

Wycofane produkty w Polsce. GIS ostrzega

O wycofaniu partii produktów żywieniowych dla niemowląt firmy Nestle poinformował w poniedziałek Główny Inspektorat Sanitarny. Wyjaśnił, że szwajcarski koncern wykrył "niezgodność jakościową w jednym ze składników dostarczanych przez zewnętrznego dostawcę, a używanym w części produktów do żywienia niemowląt".

Oto lista partii produktów, o których informował GIS:

1. NAN Expertpro Total Comfort; 400 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia 51250742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.2026 | Niemcy 52610742C2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 03.2027 | Niemcy

2. NAN Optipro Plus 1; 800 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia 52710346AC | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy 52610346AB | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy 51210346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niderlandy

3. NAN Optipro Plus 1; 400 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia 51560346AD | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niderlandy 52640346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy 51240346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niderlandy

4. NAN Supremepro 1; 400 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia 51460742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy

5. NAN Optiproplus 1; 200 ml

Numer partii | Data BB | Kraj pochodzenia 52860295M | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2026 | Hiszpania

6. NAN Optiproplus 1; 90 ml

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia 53360742B1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 02.12.2026 | Niemcy

7. NAN Optiproplus 1; 70 ml

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia 53020742B1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 29.10.2026 | Niemcy 53160742A1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 12.11.2026 | Niemcy

8. NAN Expertpro HA 1; 400 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia 51280742C3 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy 53300742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.2027 | Niemcy

9. NAN Supremepro 2; 800 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia 51230742F2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy 51530742F3 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niemcy 51540742F2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niemcy 52830742F1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2027 | Niemcy 52840742F1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2027 | Niemcy

10. PRE NAN; 70 ml

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia 53090742D2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.11.2026 | Niemcy 52840742D1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.10.2026 | Niemcy 51440742D1 I DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 24.05.2026 | Niemcy

11. NAN Expertpro bezlaktozowy; 400 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia 51160346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 04.2027 | Niderlandy 53480346AE | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 12.2027 | Niderlandy

