Ze świata Nawet 12 razy więcej. Rosja wprowadza nowe przepisy dla cudzoziemców Oprac. Paulina Karpińska |

Ogromne kłopoty rosyjskich kierowców Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL

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To kolejne działania władz w Moskwie zmierzające do zaostrzenia polityki wobec migrantów - relacjonuje Fergana News.

Cudzoziemcy przebywający w Rosji będą musieli udowadniać, że osiągają dochody wystarczające na utrzymanie siebie i swoich rodzin.

Wzrost opłat dla cudzoziemców w Rosji

Oto jak zdrożały opłaty:

najbardziej (ok. 12 razy) za przyjęcie obywatelstwa Rosji lub zrzeczenie się go - z równowartości 53 do ok. 640 dolarów;

uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy podrożało z 24 do ok. 190 dolarów;

pozwolenia na pobyt stały - z ok. 75 do ok. 380 dolarów.

Znacznie podrożały również opłaty za wizy, zaproszenia do wjazdu oraz dokumenty umożliwiające zatrudnianie cudzoziemców.

Rosyjskie MSW poinformowało, że nowe stawki dotyczą wniosków składanych od poniedziałku, 27 lipca.

Zwolnienie dla żołnierzy

Z obowiązku uiszczania części opłat zwolniono cudzoziemców, którzy podpisali co najmniej roczny kontrakt na służbę w rosyjskiej armii w okresie prowadzenia tzw. specjalnej operacji wojskowej (tak władze rosyjskie nazywają pełnoskalową inwazję na Ukrainę - red.).

Przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin ocenił, że podwyżki przyniosą budżetowi federalnemu dodatkowo ponad 15 mld rubli (ok. 190 mln dolarów) rocznie. Jak stwierdził, pobyt cudzoziemców w Rosji powinien być "ekonomicznie uzasadniony", a migranci powinni być w stanie utrzymać siebie i swoje rodziny.

Kolejne wymagania dla cudzoziemców

Prezydent Putin podpisał również ustawę, której większość przepisów zacznie obowiązywać 1 stycznia 2027 r. Zgodnie z nią migranci będą zobowiązani do przedstawiania władzom dokumentów potwierdzających wysokość dochodów, m.in. zaświadczeń o zarobkach, deklaracji podatkowych lub potwierdzeń zapłaty podatku dochodowego.

Jeżeli dochody okażą się niższe od minimum egzystencji (odmiennego w każdym z regionów Federacji Rosyjskiej) przypadającego na każdego członka rodziny lub cudzoziemiec nie przedstawi wymaganych dokumentów, nie otrzyma przedłużenia pozwolenia na pracę lub pobyt. W takim przypadku będzie musiał opuścić Rosję wraz z rodziną.

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Te narodowości najbardziej odczują wyższe opłaty

W opinii ekspertów nowe regulacje mogą szczególnie odczuć migranci zarobkowi z Azji Centralnej, którzy stanowią trzon zagranicznej siły roboczej w Rosji. Obywatele Uzbekistanu, Tadżykistanu i Kirgistanu pracują głównie w budownictwie, handlu i usługach, a dla wielu z nich kilkukrotny wzrost opłat za legalizację pobytu oznacza dodatkowe obciążenie finansowe.

Według rosyjskiego MSW i oficjalnych danych państw regionu w Rosji przebywa kilka milionów obywateli powyższych państw. Zarobione przez nich w Rosji środki stanowią poważny odsetek PKB ich państw, w przypadku Tadżykistanu sięgający ponad 40 proc.

Jednocześnie specjaliści są zdania, że bez gastarbeiterów z Azji Centralnej wiele sektorów rosyjskiej gospodarki przestałoby funkcjonować.