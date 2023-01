Nowa "superżywność" ratunkiem dla przeludnionej planety

czytaj dalej

Chiny najprawdopodobniej po tej fali znoszenia restrykcji covidowych będą się szybko rozwijały, nastąpi szybkie odbicie PKB. To oznacza znacznie większy apetyt na surowce i nośniki energetyczne - powiedział w programie "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 analityk do spraw gospodarczych i energetycznych Polityki Insight Robert Tomaszewski. Dodał, że może oznaczać to problemy z wypełnieniem magazynów gazu przed następną zimą.