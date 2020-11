Apel WHO w sprawie sezonu narciarskiego

Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła się do rządów, by rozważnie podeszły do planów na nadchodzący sezon narciarski. Według WHO trzeba z rozsądkiem podejść do ryzyka, które wiąże się z gromadzeniem ludzi na małych obszarach, gdzie może to prowadzić do szybkiego rozprzestrzeniania się koronawirusa.