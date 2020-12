"Tsunami gospodarcze, które nas zmiecie". Apel do rządu

Nawet do 90 procent naszych mieszkańców żyje z turystów i kuracjuszy - mówił w czwartek burmistrz Świeradowa-Zdroju Roland Marciniak. - Tarcza jest niewystarczająca. Grozi nam bezrobocie i upadek wielu firm - dodał burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy. Samorządowcy zrzeszeni w Porozumieniu Gmin Górskich zaapelowali do rządu o zmianę decyzji o obostrzeniach podczas ferii.

"Nie przetrwamy tych stu dni"

"Tsunami gospodarcze, które nas zmiecie"

Zwrócił on także uwagę na utratę dochodów przez samorządy. - Najchętniej byśmy o żadną pomoc nie występowali. Górale są ludźmi pracowitymi i najchętniej by pracowali, gdyby mieli taką możliwość – dodał burmistrz Szczyrku.

Burmistrz Karpacza Radosław Jęcek powiedział, że zazwyczaj w okresie od świąt do końca ferii turyści zostawili w jego mieście nawet 200 mln zł. - To pokazuje skalę problemu, jaka jest dzisiaj dla tych przedsiębiorców, dlatego żadna tarcza, jakakolwiek by nie była, w żaden sposób nie jest w stanie dać takich pieniędzy. To będzie tylko i wyłącznie na przetrwanie - mówił burmistrz Karpacza.