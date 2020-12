Protesty przyniosły skutek. Prezydent włoskiego regionu obiecał pomoc dla instruktorów narciarstwa

"Utrzymajmy góry przy życiu", "Chcemy odszkodowań, a nie jałmużny" - to hasła wiecu na centralnym turyńskim Piazza Castello.

Bez środków do życia

Podkreślano w jego trakcie, że w wyniku zamknięcia stoków i wyciągów narciarskich w ramach restrykcji koronawirusowych w samym tylko Piemoncie bez środków do życia jest 3 tys. rodzin. W proteście uczestniczyli też przedstawiciele branży hotelarskiej z Alp, którzy również ponoszą straty finansowe z powodu zablokowania sezonu narciarskiego. Nie zostanie on otwarty we Włoszech w okresie świąteczno-noworocznym. Uczestników manifestacji przyjął prezydent regionu Alberto Cirio, który obiecał im natychmiastowe wsparcie w wysokości 2 tys. euro dla każdego instruktora. Zasiłek ten będzie częścią dużego planu pomocy dla hotelarsko-sportowej branży górskiej, którego łączna wysokość w Piemoncie wyniesie 20 mln euro.