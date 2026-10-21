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Ze świata

Napięcie w Portugalii. Protestują przeciw cenom najmu

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protesty
Protesty w Portugalii przeciwko wysokim cenom najmu
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Pedro Nunes / Reuters / Forum
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Tysiące osób wyszły we wtorek wieczorem na ulice portugalskich miast, protestując przeciwko wysokim cenom najmu mieszkań. Największe manifestacje odbyły się w Lizbonie i Porto.

Wieczorem w kilkutysięcznym tłumie na Rossio w Lizbonie pojawili się znani portugalscy muzycy, m.in. Ana Moura, Tim oraz Vitorino, którzy dali krótkie koncerty. Demonstranci zapowiedzieli, że będą kontynuować protest, który trwa od soboty. Ogłosili też, że w środę ponownie zaczną ustawiać namioty.

Protesty w Portugalii
Protesty w Portugalii
Źródło zdjęcia: Reuters
"Premierze, odejdź!". Na ulice wyszły tysiące protestujących
Dowiedz się więcej:

"Premierze, odejdź!". Na ulice wyszły tysiące protestujących

Pieniądze

Starcia z policją. Dziesiątki zatrzymanych w Portugalii

We wtorek rano obozowisko w Lizbonie siłą usunęła policja, która podczas tej operacji zatrzymała 55 osób. Dwaj manifestanci odnieśli obrażenia. Jak poinformował rzecznik policji Sergio Soares, w związku ze stawianiem oporu przez niektórych manifestantów, głównie młodzież, konieczne było użycie siły. W efekcie interwencji dwie osoby zostały ranne.

- Zatrzymanych zostało łącznie 55 osób. Przewieziono ich do czterech komisariatów w Lizbonie - powiadomił Soares, zaznaczając, że policyjna operacja była "niezbędna". Dodał, że podczas likwidacji nielegalnego obozowiska usunięto 228 namiotów, w których koczowali demonstranci.

Spokojniejszy przebieg miała interwencja policji we wtorek rano przy placu Jana I Dobrego w Porto, gdzie manifestanci opuścili miejsce protestu krótko po apelu funkcjonariuszy.

Protesty w Portugalii
Protesty w Portugalii
Źródło zdjęcia: Reuters

Protesty w Portugalii przeciwko wysokim cenom najmu

Przeciwnicy wysokich cen wynajmu mieszkań protestują też w Porto, przy placu Jana I Dobrego. Ponad tysiąc demonstrantów zgromadziło się też późnym wieczorem przed siedzibą ratusza.

Protesty w Portugalii
Protesty w Portugalii
Źródło zdjęcia: Pedro Nunes / Reuters / Forum

We wtorek protesty, głównie młodzieży, zorganizowano również w innych portugalskich miastach, m.in. w Bradze, Evorze, Coimbrze oraz Leirii. Ich uczestnicy także domagali się działań rządu w celu obniżenia wysokich cen wynajmu mieszkań oraz walki z rosnącymi kosztami życia.

Źródło: PAP
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Tagi:
Portugaliaprotestceny mieszkańnajem
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