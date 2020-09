Największy producent gazów cieplarnianych zapowiada neutralność pod względem emisji CO2

Neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2060 roku - oto cel Chin - największego producenta gazów cieplarnianych, o którym poinformował przywódca Xi Jinping na sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. To jak dotąd najkonkretniejsze zobowiązanie Pekinu w tej sprawie.

- Naszym celem jest, aby emisje CO2 osiągnęły maksimum przed 2030 rokiem, oraz neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do roku 2060 - powiedział we wtorek Xi, wzywając światowych przywódców, aby dążyli do "zielonego ożywienia globalnej gospodarki" po pandemii COVID-19.