Największe lotniska świata. Zmiana lidera po ponad 20 latach

Zmiana lidera

Z czołowej dziesiątki wypadły lotniska w Los Angeles, Dubaju, Tokio, Chicago, Londynie i Paryżu. Z kolei aż siedem z 10 najruchliwszych lotnisk świata znajduję się w Państwie Środka. Jak to możliwe, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że chińskie granice pozostają w większości zamknięte dla gości z zagranicy? Powody są co najmniej dwa. W Chinach skutecznie udało się powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Do tego dochodzi duża sieć połączeń krajowych.