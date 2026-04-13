Efekty wyborów na Węgrzech i szczyt w USA. Najważniejsze wydarzenia tygodnia

Narodowy Bank Polski opublikuje dane o bilansie płatniczym w poniedziałek o godz. 14.00. Z konsensusu opracowanego przez PAP Biznes wynika, że saldo rachunku obrotów bieżących w lutym było w Polsce dodatnie i wyniosło 433,5 mln euro. Zdaniem ekonomistów, eksport w lutym wzrósł o 1,0 proc. rdr, a import spadł o 0,1 proc. rdr.

"Spodziewamy się salda obrotów bieżących w lutym delikatnie powyżej zera, tylko nieznacznie poniżej mediany prognoz rynkowych. Trzeba się jednak liczyć z tym, że w kolejnych miesiącach szok terms-of-trade wywołany konfliktem na Bliskim Wschodzie zepchnie saldo obrotów bieżących w stronę rosnącego deficytu" - wskazują w raporcie ekonomiści Santander BP.

We wtorek Główny Urząd Statystyczny opublikuje szczegóły inflacji CPI za marzec. Według wstępnego odczytu, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2026 r. wzrosły rdr o 3,0 proc., a w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 1,0 proc.

Odczyt ten był niższy od oczekiwań analityków, którzy zakładali CPI w w marcu na poziomie 3,3 proc. rdr i 1,4 proc. mdm.

W czwartek Narodowy Bank Polski przedstawi z kolei marcowe dane o inflacji bazowej.

"Pełne dane o CPI potwierdzą zapewne wstępny odczyt na poziomie 3,0 proc., a dane o inflacji bazowej wg naszych szacunków powinny pokazać minimalny wzrost w marcu do 2,6 proc. rdr - dane raczej bez istotnego wpływu na rynek" - napisali w raporcie ekonomiści Santander BP.

Resort finansów zapowiada sprzedaż obligacji

Na krajowym rynku długu w tym tygodniu uwagę zwrócą aukcje Banku Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwa Finansów.

Resort finansów przeprowadzi przetarg sprzedaży obligacji skarbowych w środę; szczegóły powinien przedstawić w poniedziałek o godz. 15.00. Z kolei BGK na czwartek zaplanował przetarg sprzedaży obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; szczegóły aukcji bank przedstawi we wtorek o godz. 15.00.

W ocenie ekonomistów PKO BP, Ministerstwo Finansów realizuje jak dotąd założenia dotyczące zabezpieczenia finansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych i nie widać w tym zakresie poważniejszych zakłóceń i zagrożeń.

Zdaniem ekonomistów, nawet w przypadku negatywnego rozwoju wydarzeń na Bliskim Wschodzie Ministerstwo Finansów nie powinno mieć problemów z pokryciem tegorocznych potrzeb pożyczkowych.

"Według danych na koniec marca 2026 zostały one sfinansowane w 41 proc. Co więcej, MF dysponuje na rachunkach budżetowych środkami sięgającymi 170 mld złotych, a zmniejszenie tej rezerwy nawet do ok. 100 mld złotych nie stanowiłoby większego problemu z punktu widzenia bezpieczeństwa zarządzania długiem państwa" - dodano.

Ministerstwo Finansów powinno też przedstawić szacunkowe wyniki budżetu po marcu - resort zwykle publikuje dane około 15. dnia każdego miesiąca. Po lutym deficyt wynosił 48,5 mld.

Spotkanie na szczycie w Waszyngtonie

Sytuacja geopolityczna - ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu na Bliskim Wschodzie - będzie zapewne jednym z głównych tematów rozpoczynających się w poniedziałek w Waszyngtonie spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego (BŚ). Przy tej okazji MFW opublikuje zaktualizowane prognozy ekonomiczne (wtorek).

Wiosenne posiedzenia MFW oraz grupy Banku Światowego gromadzą co roku przedstawicieli banków centralnych, ministrów finansów i rozwoju, kadrę kierowniczą sektora prywatnego, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz naukowców, którzy omawiają stan światowej gospodarki oraz kwestie o znaczeniu międzynarodowym, takie jak perspektywy wzrostu gospodarczego czy stabilność finansowa.

W 2026 r. posiedzenia odbędą się w formie stacjonarnej od poniedziałku 13 kwietnia do soboty 18 kwietnia w siedzibach Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz grupy Banku Światowego w Waszyngtonie. Spotkanie ministrów finansów i prezesów banków centralnych państw G20 jest zaplanowane na czwartek.

Początek sezonu publikacji

W tym tygodniu uwaga inwestorów skupi się także na wynikach finansowych największych spółek. W poniedziałek Goldman Sachs rozpocznie sezon publikacji danych kwartalnych na Wall Street, a w centrum uwagi znajdują się przychody z działalności handlowej oraz warunki kredytowe w obliczu napięć geopolitycznych.

We wtorek swoje dane finansowe przedstawią JPMorgan, Citigroup i Wells Fargo, w środę Morgan Stanley i Bank of America, a w czwartek Netflix.

W środę amerykańska Rezerwa Federalna opublikuje tzw. "Beżową Księgę", czyli raport banku na temat bieżącej sytuacji gospodarczej. Jak wskazuje agencja Bloomberg, raport prawdopodobnie podkreśli podwyższony poziom niepewności w związku z trwającą wojną w Iranie.

Efekty wyborów na Węgrzech

W Europie, tuż po weekendzie, inwestorzy będą analizowali wyniki wyborów na Węgrzech.

Wynik Tiszy daje jej większość niezbędną do zmiany konstytucji i ustaw przyjmowanych przez rząd premiera Viktora Orbana w ciągu ostatnich 16 lat jego nieprzerwanych rządów. Orban oświadczył w niedzielę wieczorem, że wyniki wyborów parlamentarnych są klarowne i bolesne dla jego partii. Dodał, że złożył gratulacje swojemu przeciwnikowi.

"Inwestorzy z zadowoleniem przyjmą skalę i jednoznaczność wyniku. Choć został on już częściowo uwzględniony w cenach, możliwe jest dalsze ożywienie na lokalnym rynku aktywów w związku z nadziejami na odejście od interwencyjnych ram polityki wewnętrznej Orbana i bardziej konfrontacyjnego stanowiska w polityce zagranicznej na rzecz rządu pod przewodnictwem Tiszy, który będzie bardziej przyjazny rynkowi i zorientowany na UE" - napisali w komentarzu ekonomiści Capital Economics.

Ekonomiści Capital Economics oceniają, że wynik wyborów stanowi ważny punkt zwrotny dla węgierskiej gospodarki.

"Trwałość ewentualnej, pozytywnej reakcji rynków będzie teraz zależała od tego, jak szybko Tisza podejmie działania mające na celu odbudowę stosunków z UE, zapewnienie wypłaty funduszy unijnych oraz zasygnalizowanie wiarygodnej, średnioterminowej stabilności budżetowej" - napisano w raporcie.

Wyniki posiedzenia EBC

W najbliższych dniach uwagę rynku może zwrócić ponadto publikacja protokołu z marcowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego, na którym Rada Prezesów utrzymała stopy procentowe bez zmian.

Podczas konferencji po posiedzeniu, prezeska EBC, Christine Lagarde, wskazała, że wzrost cen energii doprowadzi do wzrostu inflacji w krótkim okresie. Jak dodała, EBC zwraca uwagę na rynki surowców, wąskie gardła i oczekiwania inflacyjne.

W Azji inwestorzy poznają m. in. odczyt PKB Chin za I kw. Agencja Bloomberg wskazuje, że wzrost PKB Chin w pierwszym kwartale 2026 r. prawdopodobnie przyspieszy do 5,1 proc. z 4,5 proc. w czwartym kwartale 2025 r.

