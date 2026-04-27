Stopy procentowe na świecie i wyniki spółek. Najważniejsze wydarzenia tygodnia

USA. Giełda reaguje na konflikt z Iranem
Adam Glapiński o stopach procentowych - kwiecień 2026
Źródło: YouTube/Narodowy Bank Polski
Inwestorzy w Polsce jeszcze przed długim weekendem majowym poznają wstępny odczyt inflacji za kwiecień, a także wyniki polskich spółek. W najbliższych dniach decyzje w sprawie stóp procentowych przedstawią między innymi banki centralne USA, strefy euro, czy Wielkiej Brytanii. Oto najważniejsze wydarzenia gospodarcze w najbliższych dniach.

GUS poda szybki szacunek inflacji w czwartek, wraz ze wstępną oceną przezimowania upraw, co rozpatrywane będzie w kontekście jednego z głównych komponentów CPI - cen żywności. Rynek oczekuje odczytu CPI na poziomie ok. 3 proc., tyle samo co w marcu.

Poniżej rynku CPI prognozują ekonomiści Goldman Sachs - na 2,8 proc.

Wzrost cen w Polsce. Paliwa podbiły inflację
Wzrost cen w Polsce. Paliwa podbiły inflację

Handel

"Spodziewamy się, że spadek inflacji będzie wynikał z stopniowego złagodzenia presji cenowej na paliwa (o około -6 proc. mdm), co odzwierciedla wprowadzenie limitów cen na ON i benzynę (...), które weszło w życie na początku kwietnia. Inflacja w pozostałych składnikach koszyka CPI, w tym inflacja bazowa (2,7 proc. w III - PAP), prawdopodobnie pozostanie zasadniczo na niezmienionym poziomie" - napisano w zapowiedzi tygodnia Goldman Sachs.

Stopy procentowe w Polsce

"Pomimo ryzyka dla krótkoterminowych perspektyw inflacyjnych uważamy, że poprzeczka dla podwyżki stóp procentowych jest dość wysoko ustawiona. Biorąc pod uwagę słabszą od oczekiwanej dynamikę inflacji przed wojną w Iranie oraz przekonanie, że ten szok różni się od sytuacji z 2022 r., RPP uważa, że 'przeczekanie' skutków wyższych cen ropy jest właściwą strategią, przynajmniej na razie. Względna stabilność złotego jest postrzegana jako czynnik uspokajający. O ile nie dojdzie do gwałtownego dodatkowego pogorszenia sytuacji geopolitycznej, lipcowa projekcja powinna być wystarczającą okazją do dokładnej oceny skutków tego wstrząsu" - dodano.

RPP oceni bieżące trendy w polskiej gospodarce dopiero po majówce (6 maja). W kwietniu dość jastrzębio wybrzmiały wypowiedzi członków RPP H. Wnorowskiego i M. Zarzeckiego. Wnorowski poinformował PAP Biznes, że stabilizacja stóp procentowych w Polsce jest możliwa w dłuższej perspektywie, która może być doprecyzowana po lipcowej projekcji, ale gdyby nie sprawdziły się oczekiwania umiarkowanej inflacji, należy uwzględniać i sygnalizować ryzyko wyższych stóp wobec luźnej polityki fiskalnej.

Zarzecki z kolei powiedział agencji Bloomberg, że stopy prawdopodobnie pozostaną przez dłuższy czas bez zmian, a jakiekolwiek ich zmiany są możliwe w górę, w zależności od napływających danych.

Co ze stopami procentowymi? "Wyczekująca postawa" RPP
Co ze stopami procentowymi? "Wyczekująca postawa" RPP

Z kraju

Sezon wyników na GPW

Na GPW przed majówką inwestorów czeka kumulacja wyników dużych i średnich spółek oraz konferencji powynikowych. Raporty opublikują banki (Santander/Erste, ING, mBank, Pekao, Millennium), a także m.in. Żabka, Eurocash, XTB, JSW, Cyfrowy Polsat, Asseco BS i SEE.

WIG20 spadł w ub. tygodniu o 3,9 proc. i był to najsłabszy tydzień dla indeksu od marca.

"(...) Kwietniowa zwyżka indeksu wynosi ciągle 6,47 procent, co na cztery sesje przed końcem miesiąca przekłada się na grę o najlepszy miesiąc WIG20 od stycznia zeszłego roku. Technicznie patrząc, rynek ma za sobą tydzień czytelnej korekty, po kontrze podaży w rejonie 3.700 pkt. Piątkowa próba konsolidacji w rejonie 3.550 pkt. może dawać nadzieję na wyczerpanie spadków, ale pierwsze naprawdę ważne wsparcia zalegają dopiero w rejonie 3.500 pkt., więc stale warto liczyć się z pogłębieniem przeceny w rejon kluczowej bariery technicznej" - ocenia analityk DM BOŚ Adam Stańczak.

Bardziłowski o polskiej giełdzie: "Z tego ekosystemu wyrośnie wiele jednorożców"
Bardziłowski o polskiej giełdzie: "Z tego ekosystemu wyrośnie wiele jednorożców"

Z kraju

Trudna sytuacja amerykańskiego Fed

Uwaga inwestorów zwrócona będzie w ostatnim tygodniu kwietnia na decyzje głównych banków centralnych. We wtorek ogłoszą je Bank Japonii (BoJ) i Narodowy Bank Węgier (MNB), w środę amerykańska Rezerwa Federalna (FOMC) i Bank Kanady, a w czwartek Bank Anglii (BoE) i Europejski Bank Centralny (EBC). W każdym przypadku spodziewana jest przez rynki stabilizacja stóp na obecnych poziomach.

Decyzje banków analizowane będą jednak pod kątem skłonności władz monetarnych do ewentualnych podwyżek stóp, w kontekście oceny trwałości wpływu wyższych cen energii po wojnie w Iranie na inflację, skali efektów drugiej rundy i negatywnego wpływu konfliktu na aktywność gospodarczą (sygnały stagflacyjne).

W przypadku Fed docelowy przedział stóp funduszy federalnych najprawdopodobniej pozostanie na poziomie 3,50–3,75 proc.

"Charakter zmian cen będzie prawdopodobnie kluczowym argumentem przeciwko obniżce stóp. W marcu inflacja znacznie wzrosła z powodu ogromnego wzrostu cen ropy. Preferowany przez Fed wskaźnik inflacji - deflator PCE - zostanie opublikowany dopiero dzień po posiedzeniu. Jednak na podstawie już dostępnych danych można szacować, że inflacja PCE prawdopodobnie wyniesie około 3,4 proc., a bazowa 3,1 proc. W przypadku takiego wstrząsu podażowego podręczniki zalecają, aby bank centralny 'nie zwracał uwagi' na tymczasowe wzrosty cen i opierał swoją politykę na długoterminowych perspektywach" - oceniają ekonomiści Commerzbanku.

"Problem polega na tym, (...) że w ostatnich latach gospodarka amerykańska została dotknięta całą serią takich 'przejściowych' wstrząsów - w tym pandemią COVID-19, wyższymi cłami, a obecnie wojną w Iranie - które przyczyniły się do utrzymywania się inflacji powyżej celu Fed już od pięciu lat. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa mogłyby zatem dojść do wniosku, że inflacja ustabilizowała się na trwale wyższym poziomie i odpowiednio dostosować swoje oczekiwania. (...) Powrót do celu inflacyjnego wymagałby wówczas prawdopodobnie bardzo restrykcyjnej polityki, co prawdopodobnie wywołałoby recesję" - dodali.

Uwagę na konferencji prasowej po posiedzeniu Fed zwrócą także pytania o zmiany w kierownictwie w tej instytucji. Kadencja Powella jako prezesa kończy się 15 maja, ale nominat prezydenta D. Trumpa - Kevin Warsh - nie został jeszcze zatwierdzony przez Senat.

Nominat Trumpa pod ostrzałem w Senacie. "Absolutnie nie będę pacynką"
Nominat Trumpa pod ostrzałem w Senacie. "Absolutnie nie będę pacynką"

Decyzje banków centralnych

Europejski Bank Centralny również prawdopodobnie pozostawi w czwartek stopy na niezmienionym poziomie, w tym główną depozytową 2,0 proc. Dzień przed posiedzeniem członkowie Rady Prezesów EBC poznają m.in. szczegółowe dane o koniunkturze konsumenckiej, w tym oczekiwania inflacyjne konsumentów za kwiecień, zaś w czwartek wstępne dane o inflacji HICP w kwietniu oraz szacunek wzrostu PKB w eurolandzie za I kw. 2026 r.

"Członkowie Rady Prezesów dawali do zrozumienia, że nie muszą podejmować decyzji w pośpiechu, dlatego też utrzymanie stóp na niezmienionym poziomie podczas kwietniowego posiedzenia jest wysoce prawdopodobne. Niemniej jednak w komunikatach konsekwentnie podkreślano, że ryzyko inflacyjne nadal zmierza w górę i że EBC będzie musiał podjąć działania, jeśli pojawią się oznaki utrzymywania się presji inflacyjnej. Spodziewamy się, że EBC podkreśli, iż będzie uważnie monitorować napływające dane i powtórzy dotychczasowe wytyczne (zobowiązując się do podejścia uzależnionego od danych i podejmowania decyzji na każdym posiedzeniu)" - oceniają ekonomiści Goldman Sachs.

"Prezes Lagarde zaznaczy, że EBC będzie obserwować efekty drugiej rundy i jest gotowa podjąć działania, aby zapewnić powrót inflacji do poziomu 2 proc. w perspektywie średnioterminowej" - dodali.

W Wlk. Brytanii oczekuje się, że Bank Anglii utrzyma główną stopę na poziomie 3,75 proc.

W marcu inflacja w UK wzrosła do 3,3 proc. rdr z 3,0 proc., zgodnie z konsensusem i o 0,3 pp powyżej prognozy Banku Anglii sprzed wybuchu konfliktu w Iranie. Inflacja bazowa spadła do 3,15 proc. z 3,2 proc., lekko poniżej konsensusu 3,2 proc. i zgodnie z prognozą BoE.

Kosmiczny debiut. Musk liczy na inwestorów
Kosmiczny debiut. Musk liczy na inwestorów

Tech

Szczyt sezonu wyników w USA

W nadchodzącym tygodniu 180 spółek z listy S&P500 (w tym 11 spółek z listy Dow30) ma opublikować wyniki za pierwszy kwartał, w tym 5 z 7 najważniejszych firm technologicznych w USA. W środę raporty przedstawią Alphabet, Microsoft, Amazon i Meta. Dzień później wyniki poda Apple, pierwszy raz pod kierownictwem Johna Ternusa, który w kwietniu przejął stery w spółce od Tima Cooka, kierującego koncernem przez ostatnie 15 lat.

Po jednej czwartej sezonu publikacji wyników za pierwszy kwartał przez amerykańskie spółki S&P500 notuje wzrost zysków łącznie o 12,3 proc. powyżej prognoz analityków - wynika z danych FactSet. Spółki z tego indeksu notują dwucyfrowy (rok do roku) wzrost zysków już szósty kwartał z rzędu.

Jak podaje FactSet, łącznie 28 proc. spółek z indeksu S&P 500 do tej pory przedstawiło rzeczywiste wyniki za pierwszy kwartał 2026 roku. Spośród tych firm 84 proc. zgłosiło rzeczywiste EPS powyżej szacunków, co jest powyżej 5-letniej średniej 78 proc. i powyżej 10-letniej średniej 76 proc. Łącznie firmy raportują zyski o 12,3 proc. powyżej szacunków, co jest powyżej 5-letniej średniej 7,3 proc. i powyżej 10-letniej średniej 7,1 proc.

Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
