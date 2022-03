Finlandia najszczęśliwszym krajem na świecie. Polska na 48. miejscu

Zgodnie z danymi ankietowymi z badania Gallup World Poll Finlandia to najszczęśliwszy kraj na świecie, co nie było dla badaczy zaskoczeniem. Ten kraj zawsze zajmował wysokie pozycje w rankingach, w 2022 roku znacznie wyprzedzając swoich konkurentów.

Najszczęśliwsze kraje na świecie

World Happiness Report 2022

"Pandemia przyniosła nie tylko ból i cierpienie, ale także wzrost wsparcia społecznego i życzliwości. Kiedy walczymy z chorobami i wojną, szczególnie ważne jest, aby pamiętać o powszechnym pragnieniu szczęścia i zdolności jednostek do wzajemnego wspierania się w czasach wielkiej potrzeby" - czytamy w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie World Happiness Report.

Choć ten raport wskazał wyraźny wzrost wspomnianej życzliwości, chęci niesienia pomocy i wsparcia - co potwierdzają inicjatywy, których celem jest pomoc ukraińskim uchodźcom - ekonomiści w swoich podsumowaniach do raportu postanowili zaapelować do polityków i światowych liderów. Zaznaczyli, że szczęście ludzi zależy również od ich decyzji.