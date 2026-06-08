Ze świata Niespodziewany zwrot w walce o najstarszy bank świata Oprac. Paulina Karpińska |

Tusk: Polska i Włochy mają wspólne poglądy we wszystkich sprawach, które wpływają na Europę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W poniedziałek największy włoski bank - Intesa Sanpaolo- złożył ofertę przejęcia włoskiego Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) o wartości 30,6 mld euro. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, powstanie drugi co do wielkości bank w Europie pod względem kapitalizacji rynkowej.

O przejęcie MPS - najstarszego banku na świecie - Intesa Sanpaolo walczy z Banco BPM.

Kontroferta

W komunikacie wskazano, że oferta obejmuje premię w wysokości 12,5 proc. względem ceny zamknięcia akcji MPS z piątku. Wartość Monte dei Paschi di Siena szacowana jest na 27,4 mld euro.

Ruch Intesy to bezpośrednia odpowiedź na niedzielną zapowiedź Banco BPM, którego zarząd jednogłośnie zaakceptował zamiar wyrażenia zainteresowania rozmowami z MPS w sprawie "fuzji równych podmiotów".

Bank nie podał wielu szczegółów dotyczących struktury transakcji, wskazując jedynie, że w połączonym podmiocie obie grupy miałyby równorzędną pozycję.

O Monte dei Paschi di Siena

MPS, które w 2017 roku zostało dokapitalizowane przez państwo, ponownie sprywatyzowano w 2023 roku. Od tego czasu bank stał się celem dalszej konsolidacji włoskiego sektora bankowego, m.in. po przejęciu w ubiegłym roku Mediobanki, co uczyniło go największym akcjonariuszem ubezpieczyciela Generali.

Francuski Credit Agricole, główny akcjonariusz Banco BPM, poinformował w poniedziałek w rozmowie z CNBC, że jest "zainteresowany analizą możliwości tworzenia wartości, które mogą wzmocnić BPM", wyrażając tym samym poparcie dla potencjalnej fuzji.

Na początku poniedziałkowej sesji, akcje Intesy i Banco BPM spadły odpowiednio o 4 proc. i 1,1 proc., podczas gdy papiery MPS zyskały 0,9 proc.

Bank Monte dei Paschi di Siena został założony w 1472 roku i jest najstarszym nieprzerwanie działającym bankiem na świecie.

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