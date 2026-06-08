Niespodziewany zwrot w walce o najstarszy bank świata
W poniedziałek największy włoski bank - Intesa Sanpaolo- złożył ofertę przejęcia włoskiego Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) o wartości 30,6 mld euro. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, powstanie drugi co do wielkości bank w Europie pod względem kapitalizacji rynkowej.
O przejęcie MPS - najstarszego banku na świecie - Intesa Sanpaolo walczy z Banco BPM.
Kontroferta
W komunikacie wskazano, że oferta obejmuje premię w wysokości 12,5 proc. względem ceny zamknięcia akcji MPS z piątku. Wartość Monte dei Paschi di Siena szacowana jest na 27,4 mld euro.
Ruch Intesy to bezpośrednia odpowiedź na niedzielną zapowiedź Banco BPM, którego zarząd jednogłośnie zaakceptował zamiar wyrażenia zainteresowania rozmowami z MPS w sprawie "fuzji równych podmiotów".
Bank nie podał wielu szczegółów dotyczących struktury transakcji, wskazując jedynie, że w połączonym podmiocie obie grupy miałyby równorzędną pozycję.
O Monte dei Paschi di Siena
MPS, które w 2017 roku zostało dokapitalizowane przez państwo, ponownie sprywatyzowano w 2023 roku. Od tego czasu bank stał się celem dalszej konsolidacji włoskiego sektora bankowego, m.in. po przejęciu w ubiegłym roku Mediobanki, co uczyniło go największym akcjonariuszem ubezpieczyciela Generali.
Francuski Credit Agricole, główny akcjonariusz Banco BPM, poinformował w poniedziałek w rozmowie z CNBC, że jest "zainteresowany analizą możliwości tworzenia wartości, które mogą wzmocnić BPM", wyrażając tym samym poparcie dla potencjalnej fuzji.
Na początku poniedziałkowej sesji, akcje Intesy i Banco BPM spadły odpowiednio o 4 proc. i 1,1 proc., podczas gdy papiery MPS zyskały 0,9 proc.
Bank Monte dei Paschi di Siena został założony w 1472 roku i jest najstarszym nieprzerwanie działającym bankiem na świecie.