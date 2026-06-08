Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Niespodziewany zwrot w walce o najstarszy bank świata

|
shutterstock_1224473188
Tusk: Polska i Włochy mają wspólne poglądy we wszystkich sprawach, które wpływają na Europę
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Rywalizacja o przejęcie najstarszego banku świata przyspiesza. Intesa złożyła konkurencyjną ofertę wobec Banco BPM - poinformował w poniedziałek portal stacji CNBC.

W poniedziałek największy włoski bank - Intesa Sanpaolo- złożył ofertę przejęcia włoskiego Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) o wartości 30,6 mld euro. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, powstanie drugi co do wielkości bank w Europie pod względem kapitalizacji rynkowej.

O przejęcie MPS - najstarszego banku na świecie - Intesa Sanpaolo walczy z Banco BPM.

"Zaskakująca oferta" najstarszego banku świata
Dowiedz się więcej:

"Zaskakująca oferta" najstarszego banku świata

Najnowsze

Kontroferta

W komunikacie wskazano, że oferta obejmuje premię w wysokości 12,5 proc. względem ceny zamknięcia akcji MPS z piątku. Wartość Monte dei Paschi di Siena szacowana jest na 27,4 mld euro.

Ruch Intesy to bezpośrednia odpowiedź na niedzielną zapowiedź Banco BPM, którego zarząd jednogłośnie zaakceptował zamiar wyrażenia zainteresowania rozmowami z MPS w sprawie "fuzji równych podmiotów".

Bank nie podał wielu szczegółów dotyczących struktury transakcji, wskazując jedynie, że w połączonym podmiocie obie grupy miałyby równorzędną pozycję.

O Monte dei Paschi di Siena 

MPS, które w 2017 roku zostało dokapitalizowane przez państwo, ponownie sprywatyzowano w 2023 roku. Od tego czasu bank stał się celem dalszej konsolidacji włoskiego sektora bankowego, m.in. po przejęciu w ubiegłym roku Mediobanki, co uczyniło go największym akcjonariuszem ubezpieczyciela Generali.

Francuski Credit Agricole, główny akcjonariusz Banco BPM, poinformował w poniedziałek w rozmowie z CNBC, że jest "zainteresowany analizą możliwości tworzenia wartości, które mogą wzmocnić BPM", wyrażając tym samym poparcie dla potencjalnej fuzji.

"Dobry miliarder to mit"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Dobry miliarder to mit"

Joanna Rubin-Sobolewska, Monika Winiarska

Na początku poniedziałkowej sesji, akcje Intesy i Banco BPM spadły odpowiednio o 4 proc. i 1,1 proc., podczas gdy papiery MPS zyskały 0,9 proc.

Bank Monte dei Paschi di Siena został założony w 1472 roku i jest najstarszym nieprzerwanie działającym bankiem na świecie.

OGLĄDAJ: Tego w Paryżu nie dokonał jeszcze nikt. "To gotowy scenariusz na film"
Maja Chwalińska
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: CNBC
ZOBACZ TAKŻE:
53 min
MOO_169_alt
Blechacz: Chopinowi trudno byłoby wygrać Konkurs Chopinowski w naszych czasach
Monika Olejnik
32 min
mycie zębów
Dotyczy co dziewiątego Polaka. Lekarze biją na alarm
TVN24
27 min
jedraszewski CNB
"Skok na kasę" i "twierdza" Jędraszewskiego. "To postać tragiczna"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
WłochybankBankowość
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Miłosz Motyka, Paulina Hennig-Kloska
Rząd odsłania nowy plan transformacji. OZE przejmą większość systemu
Z kraju
newark usa lotnisko - YES Market Media shutterstock_2163909087
Kosztowy szok w lotnictwie. Branża zapłaci miliardy
Ze świata
samolot smartfon czytnik shutterstock_1183257406
Wizz Air szykuje rewolucję. "Nie powinni musieć wybierać"
Turystyka
Tory kolejowe
Kolej pod lupą NIK. Opóźnienia i rosnące koszty na dużą skalę
Z kraju
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer
Brytyjski premier grozi zmianą prawa. Rośnie presja na Big Techy
Ze świata
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Nagły zwrot na rynku ropy po atakach Iran-Izrael
samochody import
Nielegalny handel autami do Rosji. Teraz zapłacą miliony złotych kary
Moto
Barcelona, Hiszpania
Ten kraj zyskał na konflikcie na Bliskim Wschodzie. "To będzie świetny rok"
Turystyka
lotnisko podrozny shutterstock_2332599155
Koszty wzrosną o 100 miliardów dolarów. Rachunek zapłacą podróżni
Turystyka
temat paliwa
Ceny paliw we wtorek. Najnowsze obwieszczenie
Z kraju
pap_20260601_02B
Krok bliżej robotów na ulicach. Nvidia zapowiada nową współpracę
Tech
robotnik budowa rusztowanie shutterstock_2759929047
Migranci pomagają polskiemu rynkowi pracy. Szczególnie w kilku branżach
Dla pracownika
Budowa bloku mieszkalnego na jednym z osiedli w Rzeszowie
Robyg zapowiada powrót na giełdę. Deweloper szuka środków na rozwój
pieniadze pln pit podatki shutterstock_2408059131
Domański: ta propozycja funkcjonuje tylko w przestrzeni medialnej
ROZMOWA PIASECKIEGO
ropa naftowa
Czwarte podniesienie limitu w ciągu czterech miesięcy. Ale to nie wystarcza
Ze świata
ChatGPT smartfon
Gruntowne zmiany w ChatGPT. OpenAI chce zbudować "superaplikację"
Tech
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Poniedziałek na stacjach paliw. Tyle zapłacimy za tankowanie
Z kraju
Wojna w Iranie. Mural na ulicy w Teheranie
Odbudowa za pieniądze Iranu. USA chcą rozdać zamrożone aktywa
Ze świata
konsole do gier, gry komputerowe, sklep
Gracze walczą z "zabijaniem" tytułów. "To był prawdziwy cios"
Tech
"Oresznik" w rosyjskim parku rozrywki
Militarna propaganda w lunaparku. "Atrakcja" nazwana na cześć pocisku
Ze świata
Nowa, bezpieczna kopuła nad czwartym blokiem energetycznym elektrowni w Czarnobylu
"Wyjątkowo podły". Rosyjski atak na składowisko paliwa w Czarnobylu
Ze świata
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Niebo tylko dla bogatych? Linie tną loty i podnoszą ceny
Turystyka
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Rośnie kumulacja w Lotto i Lotto Plus
Pieniądze
paliwo benzyna stacja paliw benzynowa shutterstock_2760215327
Ceny paliw w niedzielę. Ile zapłacimy za tankowanie?
Z kraju
Ropa naftowa
Rezerwy ropy na wyczerpaniu. Zbliża się kolejny skok cen
Ze świata
shutterstock_2317798961
Opłata ma objąć więcej osób. Ministerstwo szykuje zmiany
Łukasz Figielski
pap_20260522_3XO
Ogromny popyt na akcje SpaceX. Debiut przyciąga miliardy dolarów
Ze świata
Prezydent USA Donald Trump
Tąpnięcie na giełdach w USA. Komentarz Trumpa
Ze świata
Pedro Sanchez i Begona Gomez. Zdjęcie z października 2023 roku
Afera korupcyjna w Hiszpanii. Premier odpiera zarzuty
Ze świata
Anhtropic Claude AI
"Widzę tylko pedał gazu. Nie mamy hamulca"
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica