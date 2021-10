Najsilniejsze paszporty świata. Polski dokument najwyżej w historii rankingu

Polski paszport wysoko

Polski paszport znajduje się na 10. miejscu w rankingu, ex aequo ze słowackim i litewskim. To najwyższa pozycja zajmowana przez polski dokument w tej klasyfikacji prowadzonej od 2006 roku. Wtedy polski paszport był na 16. miejscu.

Inny ranking

Innym rankingiem, który pokazuje siłę poszczególnych paszportów jest Passport Index. Jest on publikowany w czasie rzeczywistym i aktualizowany tak często, jak wprowadzane są nowe zmiany w poszczególnych krajach, np. programy znoszące wizy czy też restrykcje związane z pandemią COVID-19.

Posiadacze polskiego paszportu mogą bez problemu wjechać do 142 krajów. Polski paszport pozwala na odwiedzenie 94 krajów bez wizy. Z kolei w 36 krajach otrzymamy wizę "on arrival" (po przylocie na lotnisko). Specjalnej naklejki w dokumencie potrzebujemy, żeby wjechać do 68 krajów.