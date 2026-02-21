Gospodarka USA najsłabsza od lat. Trump wskazuje winowajców

Trump: wstyd mi za niektórych członków Sądu Najwyższego Źródło: TVN24, Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Produkt Krajowy Brutto USA między październikiem a grudniem ubiegłego roku wzrósł o 1,4 proc. w ujęciu rocznym, jak poinformował w piątek Departament Handlu. Tempo znacząco obniżyło się w stosunku do trzeciego kwartału, kiedy było na poziomie 4,4 proc. To wynik wyraźnie słabszy od oczekiwań ekonomistów na poziomie 2,5–3,0 proc. W ciągu całego 2025 r. gospodarka wzrosła o 2,2 proc., co oznacza najwolniejsze tempo od 2020 r.

Główną przyczyną tego niezadowalającego wyniku było zamknięcie, tzw. "shutdown" amerykańskiej administracji rządowej między październikiem a listopadem, który wywołał paraliż gospodarczy w kraju.

Dane te stoją w wyraźnej sprzeczności z wypowiedziami prezydenta Trumpa podczas tegorocznego forum ekonomicznego w Davos. Przemawiając tam w połowie stycznia, Trump przekonywał, że prognoza wzrostu PKB w czwartym kwartale wynosi 5,4 proc. – "znacznie więcej, niż ktokolwiek poza mną i kilkoma innymi osobami przewidywał".

Jeszcze w listopadzie doradca prezydenta Kevin Hassett oceniał jednak, że rekordowo długi 43-dniowy shutdown obniży wzrost gospodarczy o ponad 1 pkt. procentowy.

Trump obwinia opozycję

Prezydent Donald Trump, który w styczniu zapowiadał wynik na poziomie 5 proc., obwinił o gwałtowne spowolnienie PKB Demokratów i prezesa Fed Jerome'a Powella.

"Demokratyczny shutdown kosztował USA co najmniej dwa punkty PKB" – napisał w piątek na swojej platformie Truth Social, jeszcze przed publikacją oficjalnych danych o wzroście gospodarczym.

Jerome'a Powella określił "najgorszym" szefem amerykańskiego banku centralnego oraz wezwał go do obniżenia stóp procentowych.

Donald Trump obwinił Demokratów o shutdown. Źródło: TVN24

Co napędzało gospodarkę

Jak zwróciła uwagę CNN, sytuacja i tak była daleka od najgorszego scenariusza, jakiego obawiali się ekonomiści, kiedy wiosną 2025 r. Donald Trump ogłosił wprowadzenie ceł.

Gospodarka rozwijała się mimo taryf celnych, rygorystycznych ograniczeń imigracyjnych i jednego z najsłabszych okresów na rynku pracy od czasu Wielkiej Recesji sprzed kilkunastu lat. Udało się to osiągnąć głównie dzięki wydatkom zamożnych konsumentów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Alicja Skiba/ams