Oto najlepsze uczelnie świata. Polskie szkoły wyższe daleko w rankingu

Ranking najlepszych szkół wyższych na świecie - Academic Ranking of World Universities (ARWU), znany również jako Lista Szanghajska, publikowany jest od 2003 roku. Przygotowuje go Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju. W tym roku na podium nic się nie zmieniło. Najlepszą uczelnią świata tradycyjnie już został ogłoszony amerykański Harvard. Zaraz po nim w zestawieniu znalazł się Stanford. A na trzecim miejscu jest brytyjski Cambridge.

Dokładne miejsce uczelni w rankingu znane jest tylko w przypadku 100 najlepszych uczelni świata. Pozostałe miejsca wymieniane są już tylko w przybliżeniu - uczelnie pojawiają się w grupach liczących 50 czy 100 placówek. A to właśnie dużo niżej trzeba szukać w zestawieniu polskich uczelni.

Najlepsze polskie uczelnie

Najlepsza polska uczelnia według Listy Szanghajskiej to Uniwersytet Warszawski, który w tym roku wrócił do czwartej setki. UW zajął miejsca między 301-400. W ubiegłym roku stołeczny uniwersytet znalazł się w piątej setce. Z wykresu na stronie rankingu wynika jednak, że nie jest to duży skok. UW w tym zestawieniu, jak i w poprzednim balansuje na granicy czwartej i piątej setki.