Oto najlepsze restauracje na świecie. Turystyczny raj wielkim wygranym

W czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia resortu klimatu zmieniający rozporządzenie w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Nowe naklejki mają mieć prostszy wzór, co ułatwi ich druk.