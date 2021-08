Ile zarabiają największe gwiazdy Hollywood? Najnowsze zestawienie magazynu "Variety"

Największe gwiazdy filmowe z Hollywood za jeden film mogą dostać nawet kilkadziesiąt milionów dolarów. Wśród najlepiej zarabiających są Daniel Craig, Dwayne Johnson, Will Smith i Denzel Washington - wynika z najnowszej listy opublikowanej przez magazyn "Variety".

Jeszcze dekadę temu sukces hollywoodzkich gwiazd był mierzony wynikami sprzedaży biletów. Obecnie tym kryterium jest liczba wyświetleń albo informacja prasowa o popularności filmu na platformach streamingowych.

Zarobki gwiazd Hollywood - kiedyś i dziś

Cyfrowa rewolucja zmieniła sytuację w branży filmowej diametralnie. Mimo to najpopularniejsi aktorzy zarabiają krocie, nawet jeśli zdecydują się zmienić srebrny na domowy ekran - czytamy w "Variety".

Magazyn przypomina, że jeszcze w 1996 roku w przemyśle filmowym standard wyznaczył Jim Carrey, który zszokował branże tym, że rolę w czarnej komedii "Cable Guy" ("Telemaniak") otrzymał 20 mln dol. To kwota, która wciąż jest pewnym wyznacznikiem dla największych gwiazd - tyle miała otrzymać Sandra Bullock za zagranie w produkcji studia Paramount "The Lost City of D", Brad Pitt za "Bullet Train" (wytwórnia Sony) a Chris Hemsworth za "Thor: Love and Thunder" (Disney).

"Variety" wyjaśnia, że jeszcze pięć lat temu tej wysokości gaże byłyby blisko szczytu listy najlepiej zarabiających gwiazd w Hollywood. Zarobki aktorek i aktorów poszły w górę dzięki ofertom z platform streamingowych (np. Netflix, Amazon czy HBO Max), które z powodzeniem zaczęły konkurować z największymi wytwórniami filmowymi.

Daniel Craig - znany między innymi z roli Jamesa Bonda - za dwa sequele (dwa kolejne filmy) obrazu "Knives Out" ("Na noże") otrzymał 100 mln dol. Według "Variety" tak wysokie zarobki wynikają z tego, że Netflix uwzględnia w proponowanych kontraktach przewidywania co do tego, jakie wpływy mogłaby przynieść produkcja, gdyby była wyświetlana tylko i wyłącznie w kinach oraz bonusy, które w związku z tym zostałyby przyznane aktorowi.

Gaże aktorów w Hollywood - studia kontra platformy streamingowe

Ten sposób wyliczania wynagrodzeń największych gwiazd sprawił, że Dwayne "The Rock" Johnson dostał umowę z Amazon Studios na 30 mln dol. za rolę w filmie przygodowym "Red One". Co więcej, ta kwota może podskoczyć do 50 mln dol., jeśli aktor zdecyduje się oddać producentowi swoje prawa autorskie - tłumaczy "Variety".

Jako kolejne przykłady lukratywnych umów z platformami streamingowymi wymieniono: 30 mln dol. dla Leanardo DiCaprio i 25 mln dol. dla Jennifer Lawrence za komedię produkowaną przez Netflixa "Don't Look Up", 25 mln dol. dla Julii Roberts za thriller "Leave the World Behind" (Netflix), 20 mld dol. dla Ryana Goslinga za thriller "The Gray Man" (Netflix).

Konkurencja ze strony internetu i związana z tym podwyżka wynagrodzeń gwiazd Hollywood przyprawiła o ból głowy tradycyjne studia filmowe. Wytwórnia Warner Bros. zdecydowała się wszystkie swoje produkcje wypuścić na platformie HBO Max. Za rolę w filmach wyprodukowanych przez WB: "The Little Things" oraz "King Richard", Denzel Washington i Will Smith otrzymali po 40 mln dol. W ich zarobkach uwzględniono niższe przychody studia - podaje "Variety".

Zdaniem magazynu jedną z gwiazd, które doskonale radzą sobie w nowej rzeczywistości i czerpią garściami z obu światów - jest Tom Cruise. Aktor jest jedną z niewielu gwiazd, które otrzymują część wynagrodzenia z góry, a do tego mają doliczane bonusy związane z powodzeniem i popularnością filmu. Cruise za rolę w sequelu "Top Gun: Macerick" otrzymał od studia Paramount 13 mln dol., ale jeśli film okaże się hitem, jego zarobki mogą wzrosnąć kilkukrotnie.

Lista najlepiej zarabiających gwiazd Hollywood wg magazynu "Variety" (pierwsza "12"):

1. Daniel Craig - 100 mln dol. - za dwa sequele "Knives Out"

2. Dwayne Johnson - 50 mln dol. - "Red One"

3. Will Smith - 40 mln dol. - "King Richard"

3. Denzel Washington - 40 mln dol. - "The Little Things"

5. Leanardo DiCaprio - 30 mld dol. - "Don't Look Up"

5. Mark Wahlberg - 30 mld dol. - "Spense Confidential"

7. Jennifer Lawrence - 25 mln dol. - "Don't Look Up"

7. Julia Roberts - 25 mln dol. - "Leave The World Behind"

9. Sandra Bullock - 20 mln dol. - "The Lost City of D"

9. Ryan Gosling - 20 mln dol. - "The Grey Man"

9. Chris Hemsworth - 20 mln dol. - "Thor: Love and Thunder"

9. Brad Pitt - 20 mln dol. - "Bullet Train"

"Variety" dodał, że niektóre kwoty mogą zawierać wynagrodzenie za udział w produkcji oraz dodatki za zrzeczenie się praw autorskich.

Autor:kris

Źródło: "Variety"