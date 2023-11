Ranking najdroższych miast świata. Jedno z gwałtownym spadkiem o 105 miejsc

Zurych i Singapur zajęły ex aequo pierwsze miejsce w dorocznym zestawieniu najdroższych miast do życia, przygotowanym przez firmę Economist Intelligence Unit (EIU). W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się cztery europejskie metropolie. Najbardziej gwałtowny spadek w rankingu odnotowały dwa miasta w Rosji.

Zurych i Singapur zajęły ex aequo pierwsze miejsce w dorocznym rankingu miast o najwyższych kosztach utrzymania. Azjatyckie miasto-państwo znalazło się na szczycie listy już po raz kolejny. Z kolei stolica Szwajcarii awansowała na nie z ubiegłorocznego szóstego miejsca . Zestawienie przygotowali analitycy firmy badawczej Economist Intelligence Unit (EIU), porównując ceny ponad 200 produktów i usług w 173 metropoliach.

Najdroższe miasta świata. Ranking

Trzecie miejsce tegorocznej edycji rankingu najdroższych miast świata przypadło ex aequo Nowemu Jorkowi i Genewie. Miejsce piąte zajął Hongkong. Na dalszych pozycjach uplasowały się kolejno Los Angeles i Paryż. Ósme miejsce przypadło równocześnie stolicom Izraela i Danii – Tel Awiwowi i Kopenhadze. Pierwszą dziesiątkę zestawienia zamyka w tym roku San Francisco.

Ostatnie spośród wszystkich miejsc zestawienia EIU już po raz kolejny zajął syryjski Damaszek. To tam koszty życia są w ocenie ekspertów najniższe. Pozycje 172. oraz 171. zajęły odpowiednio Teheran ( Iran ) oraz Trypolis ( Libia ). Silny spadek kosztów życia odnotowano w przypadku dwóch rosyjskich miast: Moskwy i Sankt Petersburga. Stolica Rosji spadła o 105 miejsc z 37. na 142. Życie w Petersburgu też staniało, co spowodowało przesunięcie z miejsca 73. w roku 2022 na 147 obecnie. CNN wskazuje, że wartość rubla znacznie spadła od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Wzrost kosztów życia na świecie

W ciągu ostatniego roku ceny we wszystkich zbadanych 173 miastach liczone w lokalnych walutach wzrosły średnio o 7,4 procent - ustalili analitycy EUI. Choć wynik ten jest o 0,7 punktu procentowego niższy niż w 2022 roku, w ocenie ekspertów firmy badawczej pozostaje on wyższy od "trendu historycznego". Zdaniem specjalistów za spadek ten odpowiada zniesienie przez Chiny ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, co przełożyło się na ustanie występujących wcześniej problemów w globalnych łańcuchach dostaw.