Spadkobierczynie, kobiety biznesu, gwiazdy. Oto miliarderki

Jeszcze pięć lat temu około 40 proc. z nich finansowy sukces zawdzięczało wyłącznie sobie. W 2024 roku odsetek ten wzrósł do około 60 proc. Pozostałe zawdzięczają majątek dziedziczeniu. W przypadku mężczyzn niemal wszyscy miliarderzy są przynajmniej częściowo "self-made". Dane obejmują lata 2024 - początek 2026 roku.

Altrata analizuje publiczne i prywatne dane, ustalając wartość aktywów należących do konkretnych osób - niezależnie od tego, czy majątek pochodzi z rodzinnego biznesu, czy z własnej działalności. Oceniane są również żony i córki żyjących miliarderów, o ile posiadają aktywa zapisane na własne nazwisko.

Spadkobierczynie wielkich fortun

Na czele zestawienia znajdują się kobiety, które odziedziczyły fortuny budowane przez poprzednie pokolenia. To majątki tworzone przez dekady w handlu detalicznym, przemyśle chemicznym, sektorze medycznym czy na rynku surowców.

W wielu przypadkach są to rodzinne imperia, które z lokalnych przedsiębiorstw przekształciły się w globalne koncerny, a zgromadzony kapitał był następnie przekazywany kolejnym pokoleniom.

Alice Walton Źródło: Stefanie Keenan/Getty Images for The J. Paul Getty Trust

Alice Walton - majątek 138 mld dol.; córka założyciela Walmartu Sama Waltona; najbogatsza kobieta w USA , jej dwaj żyjący bracia dysponują podobnym majątkiem

Helen Johnson-Leipold - 4,4 mld dol.; spadkobierczyni fortuny S.C. Johnson, kieruje notowaną na giełdzie spółką Johnson Outdoors; jej majątek to połączenie dziedziczenia i własnej działalności

Ronda Stryker - 8,4 mld dol.; wnuczka założyciela firmy produkującej sprzęt medyczny noszącej jej nazwisko; przez lata pracowała jako nauczycielka edukacji specjalnej

June Hunt - 2,5 mld dol.; córka magnata naftowego H.L. Hunta; od dekad prowadzi chrześcijański program radiowy z udziałem słuchaczy

Prezeski i przedsiębiorczynie

Z danych Wealth-X i Altrata wynika, że miliarderki, które dorobiły się własnymi siłami, najczęściej działają w bankowości i finansach - to 17,9 proc. tej grupy. Kolejne miejsca zajmują technologie - 13,8 proc., działalność non-profit i organizacje społeczne - 10,6 proc., opieka medyczna - 8,9 proc. oraz biznes i usługi konsumenckie - 7,3 proc.

Część miliarderek zbudowała swoje fortuny od podstaw. To kobiety, które stworzyły własne przedsiębiorstwa lub współtworzyły je od pierwszych lat działalności, rozwijając firmy w liderów swoich branż. Ich majątki są bezpośrednim efektem decyzji biznesowych, ekspansji na nowe rynki i konsekwentnego reinwestowania zysków.

Abigail Johnson Źródło: Barry Chin/The Boston Globe via Getty Images

Abigail Johnson - 38,7 mld dol.; kieruje Fidelity Investments, firmą finansową założoną przez jej dziadka; majątek częściowo odziedziczony, częściowo wypracowany

Diane Hendricks - 22,3 mld dol.; współzałożycielka firmy dekarskiej ABC Supply wraz ze zmarłym mężem Kenem Hendricksem

Judy Faulkner - 8,9 mld dol.; założycielka prywatnej firmy informatycznej dla sektora ochrony zdrowia Epic Systems; wśród wewnętrznych "10 przykazań" spółki jest zasada: "nie wchodzić na giełdę"

Lynsi Snyder - 7,8 mld dol.; prezes sieci In-N-Out Burger założonej przez jej dziadków w latach 40. XX wieku

Dane Wealth-X i Altrata pokazują, że wśród miliarderek, które odziedziczyły majątek, dominują kobiety powyżej 70. roku życia - stanowią 52 proc. tej grupy.

W przypadku fortun łączących dziedziczenie z własną działalnością największy udział mają kobiety w wieku 50-70 lat - 47,5 proc., podczas gdy w gronie tych, które dorobiły się samodzielnie, przeważają również 50- i 60-latki - 61,7 proc.

Najmłodsze, poniżej 50. roku życia, stanowią odpowiednio 15,6 proc. wśród spadkobierczyń, 12 proc. w grupie mieszanej i 10,4 proc. wśród self-made.

Filantropki - byłe żony i wdowy

Znacza część miliarderek to byłe żony i wdowy po znanych miliarderach. To kobiety, które po rozwodach lub śmierci partnerów przejęły znaczące udziały w majątkach budowanych przez lata w branży technologicznej, hazardowej czy inwestycyjnej. Część z nich dysponuje dziś samodzielnie zarządzanymi fortunami liczonymi w dziesiątkach miliardów dolarów.

Miriam Adelson Źródło: Bryan van der Beek/Bloomberg via Getty Images

Miriam Adelson - 37,1 mld dol.; wdowa po magnacie hazardu Sheldonie Adelsonie; przekazała co najmniej 961 mln dol. na cele filantropijne, w tym organizacjom żydowskim i proizraelskim; wspiera Republikanów, w tym prezydenta Trumpa

MacKenzie Scott - 31,1 mld dol.; była żona Jeffa Bezosa; przekazała miliardy dolarów m.in. na szkolnictwo wyższe i organizację Big Brothers Big Sisters of America, często bez dodatkowych warunków

Melinda French Gates - 23,3 mld dol.; była żona Billa Gatesa; w ostatniej dekadzie przekazała co najmniej 31 mld dol.; obecnie koncentruje się na prawach kobiet i młodych ludzi

Gwiazdy show-biznesu

W gronie miliarderek są też gwiazdy popkultury. To artystki i celebrytki, które wykorzystały rozpoznawalność oraz globalny zasięg swoich marek osobistych do budowy dochodowych przedsięwzięć biznesowych. Ich majątki nie opierają się wyłącznie na działalności artystycznej, lecz w dużej mierze na udziałach w firmach kosmetycznych, modowych czy medialnych.

Kim Kardashian Źródło: MICHAEL REYNOLDS/EPA/PAP

Kim Kardashian - 1,8 mld dol.; jedna z nielicznych celebrytek w gronie miliarderek, majątek na niższym poziomie miliardowej skali

Taylor Swift - 1,8 mld dol.; majątek obejmuje m.in. dochody z rekordowej trasy koncertowej Eras; środki pieniężne i inne aktywa szacowane na 1,7 mld dol.

Rihanna - 1 mld dol.; większość majątku pochodzi z udziałów w Fenty Beauty - ok. 690 mln dol. - oraz z marki bielizny wycenianej na 300 mln dol.; nieruchomości w Los Angeles i na Barbadosie warte łącznie co najmniej 43,5 mln dol.

Altrata wskazuje, że miliarderzy z majątkiem poniżej 2 mld dol. mają około 10 proc. ryzyka utraty statusu miliardera w danym roku w wyniku wahań wartości inwestycji i innych aktywów.

Opracował Jan Sowa/ams