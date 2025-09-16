Chiny po raz pierwszy znalazły się w pierwszej dziesiątce najbardziej innowacyjnych państw świata według Global Innovation Index 2025. Na miejsce 11. spadły Niemcy - informuje CNN. Polska zajęła 39. miejsce na 139 analizowanych krajów.

Raport Global Innovation Index 2025 pokazuje rosnącą rolę Azji w obszarze innowacji i patentów. Jednocześnie autorzy zwracają uwagę na spowolnienie światowych inwestycji w badania i rozwój, co może wpłynąć na tempo przyszłych zmian technologicznych.

Chiny awansują, Niemcy spadają

Na szczycie rankingu nie zaszły duże zmiany. Od 2011 roku na czele zestawienia najbardziej innowacyjnych państw świata znajduje się Szwajcaria, a kolejne dwa miejsca na podium zajęły Szwecja i Stany Zjednoczone.

Pierwszą dziesiątkę uzupełniają Korea Południowa, Singapur, Wielka Brytania, Finlandia, Holandia i Dania, a także debiutujące w top 10 Chiny (miejsce 11. w roku 2024), z których pochodziło najwięcej zgłoszeń patentowych na świecie. Pekin odpowiadał za jedną czwartą wniosków złożonych w 2024 roku.

Niemcy w zestawieniu Global Innovation Index 2025 spadły na 11. miejsce z 9. w roku 2024. Eksperci podkreślają, że wyzwaniem w przypadku największej gospodarki Europy będzie przełożenie tradycyjnej przewagi w innowacjach przemysłowych na dynamiczny rozwój w dziedzinie technologii cyfrowych.

Polska uplasowała się na 39. pozycji spośród 139 badanych gospodarek (miejsce 40. w roku 2024). Wśród krajów o wysokich dochodach zajęliśmy 36. miejsce na 54.

Wydatki na hamulcu

Według Global Innovation Index 2025 perspektywy globalnych innowacji są niepewne z powodu spadku inwestycji.

"Wzrost w dziedzinie badań i rozwoju ma spowolnić w tym roku do 2,3 proc. z 2,9 proc. w ubiegłym roku, co i tak było najniższym wynikiem od 2010 r." - zwraca uwagę CNN.

Autorka/Autor:jjs/dap

Źródło: CNN, tvn24.pl