Nagroda Nobla z ekonomii 2023. "Za pogłębienie wiedzy na temat sytuacji kobiet na rynku pracy"

czytaj dalej

Spowolnienie gospodarcze w Chinach oraz niepewność co do stóp procentowych to główne powody zniechęcenia inwestorów do akcji europejskich luksusowych marek. Giełdowy indeks STOXX Europe Luxury 10 odnotował właśnie swój największy spadek od 2020 roku, a 2023 r. miał być nadzieją na odbicie po pandemii COVID-19 i ciągłych lockdownach.