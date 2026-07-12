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Nadzwyczajne środki w Rosji. Nauczyciele i urzędnicy wysyłani na stacje

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Kryzys paliwowy w Rosji
Braki paliw na stacjach w Rosji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SERGEI ILNITSKY
Rosyjskie władze podejmują nadzwyczajne działania, by ograniczyć skutki kryzysu paliwowego. Na stacje benzynowe kierowani są nauczyciele i urzędnicy. To odpowiedź na pogłębiające się niedobory po ukraińskich atakach na infrastrukturę paliwową.

Do takiej sytuacji doszło w Kraju Krasnodarskim, gdzie do dyżurów skierowano przebywających na wakacjach nauczycieli. Ich zadaniem jest uspokojenie kierowców i dbanie o porządek. W zamian dostają herbatę i kawę - informuje portal Radia Swoboda.

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Nauczyciele na stacjach benzynowych

W innych regionach do podobnych zadań angażowani są urzędnicy i członkowie organizacji społecznych. Działania takie wywołały falę krytyki w mediach społecznościowych. "Antijob.net", kanał na Telegramie zajmujący się monitorowaniem naruszeń praw pracowniczych, przytoczył komentarz jednej z nauczycielek: "My, młodzi nauczyciele, ważymy mniej niż 50 kilogramów i mamy uspokajać rozwścieczonych ludzi na stacji paliw. Za darmo i obowiązkowo, (...) inaczej grozi nam zwolnienie z pracy".

Władze regionalne zaprzeczają, by nauczyciele byli zmuszani do takich dyżurów. W rozmowie z portalem Żywaja Kubań przedstawiciele administracji zapewnili, że zgłaszają się wyłącznie mężczyźni i robią to dobrowolnie.

Ataki Ukrainy na rosyjskie rafinerie
Ataki Ukrainy na rosyjskie rafinerie

Dyżury na stacjach paliw

Podobne rozwiązania wprowadzane są także w innych częściach Rosji. W obwodzie pskowskim lokalne władze poszukują "wolontariuszy" do dyżurów na stacjach sieci Surgutnieftiegaz. Ich zadaniem ma być informowanie kierowców o zasadach sprzedaży paliwa oraz pomoc w regulowaniu kolejek. Na stacjach spółki Pskownieftieprodukt dyżury pełnią z kolei członkowie drużyn obywatelskich.

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Według portalu 7x7 w Karelii, Mordowii oraz obwodach orłowskim, niżnonowogrodzkim, lipieckim, pskowskim, astrachańskim i kirowskim mieszkańcy otrzymują wiadomości SMS informujące o planowanym wydawaniu benzyny według parzystych i nieparzystych numerów rejestracyjnych pojazdów. Władze obwodu irkuckiego zaproponowały natomiast wprowadzenie elektronicznej rejestracji na tankowanie, aby ograniczyć kolejki.

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Sznur samochodów przed rosyjskimi stacjami benzynowymi
Źródło: Reuters

Kryzys paliwowy w Rosji

Jak podał portal Nowaja Gazieta Jewropa, od 1 maja w serwisie Telegram opublikowano ponad 6,6 tysiąca postów i blisko 40 tysięcy komentarzy dotyczących kryzysu paliwowego. Najwięcej dyskusji dotyczy anektowanego przez Rosję Krymu, a także Moskwy, Kraju Krasnodarskiego, obwodów rostowskiego i moskiewskiego oraz okupowanych terenów Ukrainy.

Ukraina przeprowadziła ataki na rafinerię w Moskwie
Ukraina przeprowadziła ataki na rafinerię w Moskwie
Źródło zdjęcia: STRINGER/PAP/EPA

Jedyną dotąd zapowiedzianą publiczną akcją protestacyjną jest zgłoszenie w Permie zamiaru organizacji wiecu przeciwko niedoborom benzyny. Doniesień o większych protestach w innych regionach dotychczas nie odnotowano.

Niedobory paliw są efektem ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie i infrastrukturę naftową. W odpowiedzi Moskwa zakazała eksportu benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego. Wicepremier Aleksandr Nowak zapowiedział rozpoczęcie importu paliw oraz zwiększenie produkcji, jednak według agencji Reuters krajowa produkcja zaspokaja obecnie jedynie około 65 procent bieżącego zapotrzebowania.

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Ogromne kłopoty rosyjskich kierowców
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Źródło: PAP
Tagi:
RosjaPaliwoUkraina
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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