Odkrycie, które "otworzy nową erę dla ludzkości". Czy powstaną rewolucyjne nadprzewodniki? 

Południowokoreańscy naukowcy twierdzą, że opracowali nadprzewodnik, który ma działać nawet w temperaturze 127 stopni Celsjusza. Jest to dopiero wstępna publikacja naukowa i jeszcze nie ukazała się w recenzowanym piśmie, ale jeśli osiągnięcie zostanie potwierdzone, to może oznaczać technologiczną rewolucję.

Nadprzewodniki to materiały, które przewodzą prąd bez żadnych oporów, dzięki czemu pozwalają na przesyłanie energii elektrycznej bez żadnych strat. Te, które działają dzisiaj, wymagają jednak ekstremalnie niskich temperatur, a to uniemożliwia ich powszechne stosowanie.

Nadprzewodniki - badanie koreańskich naukowców

Naukowcy z Uniwersytetu Koreańskiego donoszą, że otrzymali materiał nadprzewodzący, który nie tylko nie wymaga ekstremalnie niskich temperatur, ale ma pracować do 127 st. C. i to przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym.