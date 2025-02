Musk porównuje agencje federalne do chwastów. I chce je "wyrywać z korzeniami"

Musimy usunąć całe agencje (rządu federalnego - przyp. red.), a nie pozostawiać ich część. Po prostu zostawić część z nich. To proste. To trochę jak pozostawienie chwasta - powiedział miliarder Elon Musk o swoich działaniach w administracji prezydenta Donalda Trumpa na rzecz radykalnej zmiany rządu USA.

Musk szuka cięć budżetowych

- Musimy usunąć całe agencje, a nie pozostawić ich część. Po prostu zostawić część z nich. To proste. To trochę jak pozostawienie chwasta – powiedział Musk podczas rozmowy wideo podczas światowego szczytu rządów w Dubaju. - Jeśli nie usuniesz korzeni chwastu, chwast łatwo odrośnie. Ale jeśli usuniesz korzenie chwastu, to nie zapobiegnie to ponownemu pojawianiu się chwastów, ale utrudni to. Musimy więc naprawdę usunąć całe agencje, wiele z nich - kontynuował.